Slovensko sa možno presunie do bordovej fázy

Epidemická situácia sa zlepšuje, minister zdravotníctva pripustil, že od 19. apríla sa niektoré opatrenia zmiernia.

7. apr 2021 o 9:14 Martin Pavelek

ORAVA. Na dnešnej tlačovej besede predstavil nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský aktuálnu epidemickú situáciu na Slovensku aj výhľad do blízkej budúcnosti.

Možno budeme bordoví

Potešujúce je, že od budúceho pondelka budú na Slovensku v regionálnom kovid automate už len dva čierne okresy – Poprad a Kysucké Nové Mesto. Ale celoslovenský kovid automat radí našu krajinu celú do čiernej farby.

„Dnes zasadne konzílium odborníkov, ktoré bude rozhodovať o ďalšej stratégii testovania a uvoľňovaní opatrení,“ povedal Lengvarský.

Presnejšie informácie poskytol Matej Mišík, šéf inštitútu zdravotných analýz. „Naplnilo sa kritérium hospitalizácii pre prechod Slovenska do bordovej fázy. Počet prípadov spĺňa už kritérium na červenú fázu a reprodukčné číslo je pod úrovňou jedna, teda v poklese a je naplnené aj toto kritérium. Celé Slovensko bude ešte budúci týždeň celé čierne, no od 19. apríla by sa v kovid automate malo prepnúť do bordovej fázy.“

Presun do III. stupňa varovania by mal priniesť uvoľňovanie opatrení. Mišík ale upozornil, že by malo ísť o mierne uvoľňovanie, o aké nespresnil.

Zlepšujúce sa čísla

Dôvodom možného prefarbenia Slovenska na bordovú farbu je zlepšujúca sa situácia. Odborníci ale ešte čakajú, ako ju ovplyvnia veľkonočné sviatky.

V nemocniciach je síce takmer tritisíc hospitalizovaných ľudí s ochorením COVID-19, pričom až 340 je na umelej pľúcnej ventilácii, čo je 80-percentná vyťaženosť, no ostatné čísla sa zlepšujú.

Sedemdňový priemer testovaných antigénnymi a PCR testami klesol na 2071, samotné PCR testy klesli na priemer 915 pozitívnych.

Prejavilo sa to aj na počte výjazdov sanitiek ku pozitívnym alebo suspektným, čiže podozrivým, pacientom, Vo februári to bolo 2930 výjazdov týždenne, minulý týždeň to bolo 1270 výjazdov.

„Pozitívny je pokles infikovaných zamestnancov nemocníc. U lekárov je to menej o 87 percent, u sestier mínus 74 a u ostatných zamestnancov menej o 70 percent,“ odznelo na tlačovke. Tieto dobré čísla sú výsledkom očkovania, ktoré chráni zdravotníkov pred ochorením aj keď sú často v styku s pozitívnymi pacientmi.

Počet dodaných vakcín na Slovensko dosiahol číslo 1 282 740 dávok, v apríli má prísť viac ako šesťstotisíc ďalších. Prvú dávku dostalo 758 741 ľudí, druhú 263 913.