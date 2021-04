V opravách pokračujú, myslia pri tom aj na športovcov

Škola každý rok investuje do prerábok priestorov, tento rok sa pustili do sociálnych zariadení.

30. apr 2021 o 10:56 Dorota Mikulášová

LIESEK. Budova základnej školy má dve časti. Stará škola funguje od roku 1963, chodilo do nej zhruba 400 žiakov na dve zmeny. Aby sa však zmennosti zabránilo, pristavili v roku 1992 ďalšiu časť. S výnimkou dvoch tried piatakov slúži takmer celá nová škola pre zhruba dvesto žiakov druhého stupňa.

„Vlani sme dokončili opravu fasády, v našom poradovníku sme mali aj rekonštrukciu sociálnych zariadení v novej časti,“ povedal riaditeľ školy Miroslav Šprlák.

Na troch poschodiach sa nachádzajú toalety pre dievčatá, chlapcov aj učiteľov. „Podpísal sa na nich zub času a boli nemoderné.“ S prerábkou začali pred pár týždňami a približne do mesiaca by mali mať dokončené jedno poschodie. Do konca školského roka by však mali stihnúť ešte jedno.

„Na budúci rok nám potom ešte ostáva prízemie, na ktorom sa učí najmenej detí.“

Rekonštrukcia sociálnych zariadení na jednom poschodí vyšla na zhruba 25-tisíc. Peniaze použila škola zo svojho rozpočtu. „Keď dokončíme túto časť prerábok, pustiť sa chceme ešte do vybudovania atletickej dráhy,“ dodal riaditeľ.