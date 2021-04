Brankár z Oravy má v Česku namierené do finále

Andrej Košarišťan prestúpil pred sezónou z HC Košice do českého Kladna.

6. apr 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

KLADNO Andrej Košarišťan prežíva s Kladnom zatiaľ vydarenú sezónu. Po boku takých hviezd ako Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec sa radoval z víťazstva v základnej časti. Rytieri ovládli druhú ligu s náskokom štyroch bodov.

Odchovanec dolnokubínskeho hokeja odchytal 21 zápasov s úspešnosťou cez 90 percent. „Pre mňa to bola o dosť väčšia zmena, ako som pred príchodom očakával. V súťaži hráva veľa mladých chalanov, hra je o niečo rýchlejšia. Tiež oproti našej extralige chýbajú jednoduché strely na bránu. Väčšinou všetky strely bývajú aj gólové šance, takže pre brankárov je náročné držať si dobrú úspešnosť zákrokov,“ povedal Andrej Košarištan po 7 odchytaných duelov v Česku. Je to pre neho prvá zahraničná skúsenosť. Na Slovensku chytal v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch a pred odchodom v Košiciach.

Kladno si prenieslo dobrú formu aj do vyraďovacej časti. Vo štvrťfinále vyradilo 4:1 na zápasy Sláviu Praha. Semifinálovú sériu tiež odštartovalo výborne na domácom ľade. Oba duely vyhralo nad Porubou. Andrej Košarišťan zatiaľ odchytal v play-off všetky zápasy a má s klubom namierené k návratu do najvyššej českej ligy.

