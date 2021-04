Vytvoria moderné kultúrne centrum

Na rekonštrukciu strediska potrebujú milióny eur. Upraviť chcú aj námestie.

12. apr 2021 o 8:10 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Ako často a na čo využívate Mestské kultúrne stredisko? Na čo by budova mala slúžiť, čo v nej chýba, čo by sa malo zachovať? Na čo by sa malo mesto zamerať pri úprave Námestia slobody? Toto sú len niektoré z otázok, ktorými sa dolnokubínska samospráva snaží zapojiť obyvateľov mesta do pripravovanej rekonštrukcie MsKS. Chcú, aby sa tiež podieľali na jeho novom vzhľade a využití.

Dotazník môžu vyplniť do 10. apríla na internetovej stránke www.dolnykubín.sk a www.msksdk.sk a na sociálnych sieťach.

Článok pokračuje pod video reklamou

Investičný dlh

MsKS je jedna z posledných mestských budov, ktorá od svojho vybudovania v osemdesiatych rokoch neprešla výraznejšou rekonštrukciou, ak nepočítame strechu.

Investičný dlh sa prejavil na stave. Opadaná omietka, staré hliníkové okná, vysoká energetická náročnosť, nevhodné využitie priestorov. To sú len niektoré nedostatky, ktoré ju nedovoľujú zaradiť medzi moderné kultúrne centrum 21. storočia.

Prečítajte si tiež Z obcí sa načas stane obrovské stavenisko Čítajte

Radnica dávala väčšinu peňazí len na najnutnejšie opravy. Teraz pripravuje podklady na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy a priľahlého Námestia slobody. Financie schválili poslanci mestského zastupiteľstva.

Na základe toho vznikla pracovná skupina, ktorá sa zaoberá zadaním, ako by malo stredisko vyzerať v budúcnosti.