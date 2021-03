Veriaci budú môcť ísť od štvrtka do kostola

Vláda dnes schválila výnimky zo zákazu vychádzania, týkajú sa veriacich a poľovníkov.

31. mar 2021 o 12:06 Martin Pavelek

ORAVA. Od štvrtka 1. apríla spadá do výnimiek zo zákazu vychádzania individuálna duchovná starostlivosť. Vyplýva to z doplnenia uznesenia vlády o predĺžení núdzového stavu, ktoré dnes odobril kabinet.

Podmienkou individuálnych bohoslužieb je podľa rozhodnutia vlády dodržanie protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

Rovnako od Zeleného štvrtka platí výnimka aj pre držiteľov poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných. Aj oni musia dodržiavať opatrenia ÚVZ SR.

Vláda umožnila aj predĺženie platnosti negatívneho antigénového testu alebo RT-PCR testu. Výsledkom z obdobia od 1. do 4. apríla sa bude môcť verejnosť preukázať až do 11. apríla, a to i tam, kde sa vyžaduje negatívny výsledok testov nie starších ako sedem dní.

Veriaci krok vlády vítajú. Veľká noc patrí medzi najväčšie kresťanské sviatky.

„Umožnenie individuálnej návštevy kostola je veľmi dobrá správa,“ povedal dolnokubínsky dekan Ľubomír Pekarčík. „Škoda, že nie sú v tomto pre kresťanov dôležitom období, umožnené verejné bohoslužby. Ale veríme, že je to prvý krok k celkovému otvoreniu kostolov a umožneniu návštevy bohoslužieb. Dúfame, že pandemická situácia sa čoskoro zlepší natoľko, aby sme sa opäť stretli spoločne v kostoloch. Samozrejme za dodržania určitých opatrení.“