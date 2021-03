Deti sa poďakovali zdravotníkom netradične, krásnym videom

Básničky, obrázky, kresby, maľby, všetko vytvorili deti vlastnoručne.

30. mar 2021 o 15:27 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. „My, deti zo Základnej školy Martina Kukučína v Dolnom Kubíne, chceme vyjadriť veľkú vďaku všetkým zdravotníkom, ktorí v tejto ťažkej dobe pomáhajú a liečia nás, našich rodičov, starých rodičov a všetkých blízkych,“ týmito slovami začína viac ako osemminútová prezentácia diel žiakov školy, ktorú dnes pri príležitosti Dňa lekárov dostali dolnokubínski zdravotníci. Tvoria ju desiatky obrázkov, básničiek a iných diel s poďakovaním za ich prácu, nazvali ich Kytica vďaky zdravotníkom od Kukučínkarov.

Okrem toho sú všetky diela vystavené na jednej z chodieb nemocnice.

„V rámci dištančného vzdelávania deti kreslili, maľovali, tvorili počas výtvarnej výchovy, občianskej náuky či triednických hodín,“ povedala Jana Michaligová, ktorá s nápadom takéhoto poďakovania prišla.

Deti sa zapojili s nadšením a vytvorili naozaj krásne veci.

Básnička pre zdravotníkov Tá Kubínska nemocnica Je dnes veľká chorobnica. Doktori sa trápia sami, Covid držia za dverami. V nemocnici plné lôžka, vonku treba nosiť rúška. Pomôcť im aj ľudia vedia, keď s rodinou doma sedia. Musíme však povedať, že im chceme ďakovať. Za únavu, trápenie, majú naše uznanie. Tento boj sa skončí šťastne a budeme žiť si slastne. Katka Tomagová 4. A

„Sme radi, že si na nás spomenuli a vyjadrili vďaku,“ povedal Ján Strežo, námestník riaditeľa Dolnooravskej nemocnice. „Email s týmto videom dostane prostredníctvom vnútornej pošty každý zamestnanec. Verím, že im to dodá sily nielen do ďalšieho boja s kovidovou pandémiou, ale aj pre bežnú prácu, ktorú robili predtým a musia ju zvládať popri korone.“

Riaditeľka školy Katarína Števonková deti pochválila. „Deti sú citlivé a veľmi vnímajú túto ťažkú dobu. Zo začiatku sa síce tešili, že nemusia ísť do školy, no netrvalo dlho a začalo sa im cnieť za kamarátmi ale aj učiteľmi a školou. Všetci držíme zdravotníkom palce, aby spoločne s nami zvládli toto obdobie. Začali sme to robiť bez ohľadu na to, aký sviatok sa kedy oslavuje.“ Nakoniec to vyšlo na 30. marec, čo je Deň lekárov a 7. apríla si pripomíname Deň zdravia.

K poďakovaniu sa pridala aj pani učiteľka, ktorá pre zdravotníkov napiekla chutné veľkonočné medovníky.

Deň lekárov Dňa 30. marca roku 1842 americký lekár Dr. Crawford W. Long po prvý raz použil éterovú anestéziu pri chirurgickej operácii, pri odstraňovaní nádoru z mužovho krku. Tento deň sa oslavuje ako Deň lekárov od roku 1933.

