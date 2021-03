Tomáš Kubík: Pre takéto chvíle robím futbal

Do Ružomberka prišiel ako desaťročný chlapec.

30. mar 2021 o 9:28 Tomáš Ferenčík

Tomáš Kubík (v oranžovom) prišiel do Ružomberka ako 10-ročný chlapec. (Zdroj: Rudolf Maškurica)

TRSTENÁ. Ak chcete niečo v živote dosiahnuť, musíte veľa obetovať. Tomáš Kubík mal v tom od malička jasno. „Vedel som, že sa chcem venovať futbalu.“

Premiéra proti Slovanu

Bežala 68. minúta zápasu medzi Ružomberkom a Slovanom Bratislava (13. februára 2021). Na tabuli svietil bezgólový stav. Domáci tréner Ján Haspra sa rozhodol striedať. Šancu dáva 19-ročnému Tomášovi Kubíkovi z Trstenej, pre ktorého je to prvý štart v najvyššej slovenskej súťaži. „Pre takéto chvíle sa futbalu venujem celý život. Úžasný pocit, zároveň aj stres, keďže to bola moja premiéra. Už keď som vybehol na ihrisko, všetko zo mňa opadlo, užíval som si to a sústredil sa na hru.“