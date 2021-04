Žiaci oslavujú, učiteľom sa to nepáči

Anketa oravských škôl o zrušených maturitách ukázala rozdielne názory študentov a pedagógov.

8. apr 2021 o 7:28 Dorota Mikulášová

ORAVA. Na pohovore sa zamestnávateľ pýta uchádzača: „V ktorom roku ste maturovali? 2020? Ďakujeme pekne, ozveme sa vám neskôr.“ Alebo ešte jeden obľúbený. Debata absolventov v roku 2020. „Počuj, o čom je Archimedov zákon?“ pýta sa jeden spolužiak druhého. „Neviem, právo neštudujem.“

Tieto a ďalšie vtipy sa rinuli sociálnymi sieťami po tom, ako minulý rok minister školstva Branislav Gröhling oznámil, že maturity pre pandémiu nebudú a na vysvedčení dostanú maturanti len priemer koncoročných známok.

Ešte v decembri vyhlasoval, že maturita na základe vypočítaného aritmetického priemeru bola jednorazová záležitosť a tento rok sa určite opakovať nebude.

Rok sa s rokom stretol a dnes už bývalý šéf rezortu školstva začiatkom minulého týždňa oznámil, že maturitné skúšky sa v klasickej podobe neuskutočnia ani teraz a hodnotenie na maturitnom vysvedčení žiaci opäť získajú len spriemerovaním koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov z predmetu alebo skupiny predmetov. Možnosť opravy bude.

Študenti sa radujú, učitelia smútia. Učiteľom sa rozhodnutie ministerstva nepáči a pochybujú najmä o uplatnení absolventov v praxi.

Alojz Šutý, riaditeľ, Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín

My sme zdravotnícka škola a je pre nás veľmi dobré, ak fungujeme po starom, pretože chceme žiakov čo najlepšie pripraviť do praxe, a týka sa to nielen zrušenia maturít, ale aj celej pandemickej situácie. Rozhodnutie ministerstva školstva nás prekvapilo, no neostáva nám nič iné, ako ho rešpektovať.