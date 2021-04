Pamätník SNP potrebuje rekonštrukciu

Na opravu pietneho miesta hrdinstva našich starých otcov získali dotáciu.

14. apr 2021 o 14:10 Martin Pavelek

PÁRNICA. Keď Úrad vlády vyhlásil výzvu na získanie peňazí na obnovu vojnových hrobov, Párničania sa rozhodli získať ich. Cieľom je obnova Pamätníka SNP, ktorý je v strede obce a vyžaduje si rekonštrukciu.

Boli úspešní a získali 12-tisíc eur. Za tieto peniaze urobia nielen rekonštrukciu pamätníka, ale postačia aj na nové oplotenie. Bežné úpravy zvládne obec svojpomocne, no obnovu pamätných tabúľ musí robiť odborník kamenár.

„Brzdí nás systém verejného obstarávania, ktorý je aj pri takýchto nízkych dotáciách veľmi prísny a predlžuje čas realizácie, no budeme sa snažiť to stihnúť,“ povedal starosta Ján Hančiak.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si tiež Z obcí sa načas stane obrovské stavenisko Čítajte

Dodal, že nesmieme zabúdať na našich starých a prastarých rodičov, ktorí bojovali a padli v druhej svetovej vojne. „Každoročne si pripomíname tieto udalosti položením vencov s pietnou spomienkou na hrdinstvo našich ľudí. Veríme, že rekonštrukciou nášho pamätníka si aj takto symbolicky pripomenieme, že na nich nezabúdame.“

Obec musí dotáciu vyčerpať do konca roka, ale chcela by to stihnúť do 29. augusta, kedy si pripomenieme 77. výročie Slovenského národného povstania.