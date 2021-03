V nemocnici majú akútny nedostatok krvi

Na darovanie krvi sú určené utorky a štvrtky, ale po dohode je možný aj individuálny odber.

29. mar 2021 o 9:17 Martin Pavelek

RUŽOMBEROK. Vojenská nemocnica v Ružomberku prosí všetkých darcov krvi, aby ju prišli darovať na kliniku hematológie a transfuziológie.

„Momentálne evidujeme akútny nedostatok všetkých negatívnych krvných skupín ale predovšetkým krvnej skupiny O negatív,“ povedala hovorkyňa nemocnice Petra Dišková.

Kvôli pandémii nie je možné prísť na odber bez objednania na presný čas na telefónnom čísle 044 438 2401.

Objednať sa dá každý pracovný deň v čase od 10.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 15.00 h. Na darovanie sú určené každý utorok a štvrtok, v čase od 7.00 h do 10.00 h.

„Možný je aj individuálny odber mimo tieto odberové dni, presný termín si darca môže dohodnúť telefonicky,“ upresnila hovorkyňa nemocnica.

Bližšie informácie k odberu nájdete na: http://www.uvn.sk/aktualita/219/Oznam-pre-darcov-krvi