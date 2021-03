Pomôžte pri pátraní po nezvestnom Ivanovi

Muž má zdravotné problémy, polícia vyhlásila po ňom pátranie.

25. mar 2021 o 13:13 Martin Pavelek

TVRDOŚÍN. Dnes v noci sa z Centra sociálnych služieb Orava v Tvrdošíne stratil 32-ročný Ivan Čierny. Z izby odišiel medzi druhou a štvrtou hodinou v noci. Popoludní začína pátracia akcia pri zariadení , v ktorom býval.

Popis osoby: 32 rokov, výška 180 centimetrov a váha 83 kilogramov.

Podľa dodatočného zisťovania by nezvestný na sebe mohol mať obuté svetlomodrobiele tenisky značky VANS s bielymi šnúrkami. Nemá so sebou mobilný telefón a nemal by mať žiadnu finančnú hotovosť ani platobnú kartu. Oblečenie, spodnú bielizeň aj obuv by mal mať poznačené vyšitým alebo fixkou napísaným menom.

Vlasy nosí učesané do vrkoča alebo rozpustené voľne. Rád nosí šiltovky rôzne náramky - gorálkové, strieborné. Ak sa neoholí, môže mať riedke fúzy a bradu.

Je fajčiar a na osoby môže reagovať aj agresívnejšie. Má sklon obhrýzať si nechty na rukách. Pri komunikácii často reaguje mávnutím ruky alebo odpovedá jednoducho, niekedy je mu ťažšie rozumieť.

Ak ste ho videli, alebo máte informácie o jeho pohybe, zatelefonujte na bezplatné telefónne číslo 158.

