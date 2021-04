Čistý vzduch na Orave je vraj mýtus

Keby také výsledky merania čistoty vzduchu dosahovala fabrika, museli by ju zatvoriť. A my to dýchame.

4. apr 2021 o 9:44 Dorota Mikulášová

Pri meraní držia prístroj vo výške približne meter a pol. (Zdroj: DM)