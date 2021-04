Z Brezovice bude lepšia dedinka

Aktivisti organizujú kino, chcú postaviť rozhľadňu aj nahrať cédečko.

14. apr 2021 o 7:58 Dorota Mikulášová

BREZOVICA. Samuel Kovalik už dva roky organizuje na futbalovom ihrisku letné kino. „Chcel som posunúť dedinu vpred a vytvoriť priestor, kde by ľudia mohli tráviť čas,“ hovorí. Podarilo sa a u ľudí sa kino teší veľkej obľube. Do budúcna plánujú organizovať aj vianočné trhy či ples.

„Vlani mi napadlo ísť ešte ďalej a skúsiť vybudovať rozhľadňu, nikde v okolí totiž žiadna nie je.“ Vysoká by mala byť skoro 12 metrov a stáť by mala na Ostrom vrchu. „Cesta tam je veľmi jednoduchá, trvá zhruba 30 minút pešo a zvládne ju naozaj každý.“

Výhľad z nej bude nielen na dedinu, ale aj na Babiu horu či Oravskú priehradu. O prvotné návrhy rozhľadne sa postaral projektant z Brezovice.

Odhadovaná cena za rozhľadňu je 12-tisíc eur. Aby na financovanie mohol Samuel získať grant, založil spolu s kamarátom Rasťom občianske združenie Lepšia Dedinka, pomoc však prisľúbila obec a osloviť by chceli aj sponzorov.



Aktivisti by sa radi podujali aj zachovávať tradície. „Oslovili nás speváci, ktorí spievajú tradičné piesne známe len u nás.“

Ak by projekt vyšiel, piesne by mohli nahrať v štúdiu, natočili by k nim videoklipy a vydali by aj cédečko.