Farmárske trhy mieria na námestia

Vybudovanie tržníc bude stáť zhruba 160-tisíc eur.

6. apr 2021 o 9:03 Dorota Mikulášová

TRSTENÁ, DOLNÝ KUBÍN. Kúpiť si domáce vajíčka na koláč, pochutnať si na čerstvom chlebe s pravým maslom či orosenom pive, alebo vyskúšať prácu hrnčiarov? Možné to bude v oboch mestách už do konca roka. Po niekoľkoročnom schvaľovaní totiž pribudnú na námestiach mestské trhoviská.

Obnovia históriu

„Sme mesto, ktoré v minulosti poskytovalo až štyri jarmoky do roka, no zachovali sa iba dva z nich,“ povedala primátorka Trstenej Magdaléna Zmarzláková. Projektom by chceli zašlú slávu trhovníctva v meste po rokoch znovu obnoviť.

Na Námestí M. R. Štefánika, v pešej zóne, už šesť drevených stánkov stojí. „Tie musíme dovybaviť a aj ich zrekonštruovať.“ Oproti nim pribudne rovnakých šesť stánkov a každý z nich bude vybavený elektrinou.

Na námestí tiež stojí tribúna, ktorú poškodila snehová kalamita tri roky dozadu. Nahradí ju nová, ktorá bude slúžiť ako prezentačný trhový priestor.