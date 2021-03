Niektoré školy okresu Námestovo otvorili druhý stupeň

Minister školstva im odkazuje, že nepostupovali správne, zriaďovateľov sa búde pýtať, prečo to urobili.

22. mar 2021 o 13:19 Martin Pavelek

ORAVA. „Z 380 žiakov neprišlo len 12 detí,“ odpovedal Pavol Demko riaditeľ ZŠ v Zákamennom na otázku, či dnes otvorili školu aj pre druhý stupeň. „Pretestovali sme všetkých žiakov, zamestnancov školy, rodičov. Z 2 300 testovaných bolo šesť pozitívnych.“

Podobne postupovali aj v približne desiatich základných školách Námestovského okresu. Patrilo medzi ne Mútne, Oravská Lesná, Novoť a ďalšie.

Urobili chybu

„Oznamujeme našim žiakom a ich rodičom, že vzhľadom na zaradenie okresu Námestovo do II. stupňa varovania od 22. marca v Covid automate ministerstva zdravotníctva SR, Krízový štáb Okresného úradu Námestovo a Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dolný Kubín odporúča zriaďovateľom základných škôl otvoriť II. stupne ZŠ,“ takýto, alebo veľmi podobný oznam sa objavil cez víkend na viacerých webových stránkach základných škôl okresu Námestovo. Na ich základe žiaci 5. až 9. ročníkov do škôl naozaj prišli.

Zriaďovatelia tým ale porušili podmienky celoslovenského covid automatu. Potvrdil to na tlačovej konferencii minister školstva Branislav Gröhling, ktorý vedel o tomto postupe hornooravských škôl.

„Túto informáciu overujeme. Na základe rozhodnutia ministra by druhý stupeň nemal byť otvorený celoplošne plnohodnotne. Mal by byť len v systéme 5+1. Budú musieť ukončiť takéto vzdelávania ak je plnohodnotné. Budeme ich kontaktovať na základe akého rozhodnutia urobili tento krok.“

Potrebujú jasné informácie

Keďže zriaďovatelia sa odvolávali na regionálnu hygieničku Máriu Varmusovú, ktorá im vraj odporučila otvorenie druhého stupňa, spýtali sme sa jej, či to tak je.

„Odporučila som im, aby sa riadili aktuálnym covid automatom. Naviac som dôrazne neodporučila otvoriť prvý stupeň v obciach Mútne, Rabča, Rabčice a Sihelné pre zhoršenú epidemickú situáciu. Dnes k nim pribudlo Oravské Veselé, kde bolo za víkend 14 infikovaných.“

Podľa starostu Mútneho Mariána Murína je situácia v dedine dobrá a nevidí dôvod, prečo by nemali umožniť vyučovanie v škole všetkým žiakom.

Opatrnejší je starosta Sihelného Ľubomír Piták. „Za jeden deň sme mali 14 pozitívnych prípadov, čo sú takmer dva percentá a to je veľa. Má zmysel pri takejto situácii pustiť deti so škôl? Myslím si, že nie. Niektorí starostovia podľahli tlaku rodičov a školy otvorili. No je celkom možné, že tí istí rodičia im potom budú nadávať, keď sa ochorenie začne rýchlo šíriť.“

Starosta Novote Radoslav Kozák poukázal na to, že sa v dedine testujú každé dva týždne a mávajú priemerne troch pozitívnych. „Tak prečo neotvoriť školy?“

Poukázal na množstvo protichodných informácií. „My tu žijeme s občanmi, musíme sa rozhodnúť. Chceli sme rodičom vyjsť v ústrety. Bolo by dobre, keby kompetentní dávali jasné stanoviská a najlepšie do stredy, aby sme ich mohli vykonať bez časového stresu.“

Za všetkých starostov nakoniec vyjadril Ladislav Matejčík, predseda Združenia miest Bielej Oravy.

„Školy sme otvorili na základe rozhodnutia Okresného krízového štábu a regionálneho covid automatu, v ktorom sme červený okres. Starostovia sú tlačení k múru, rodičia chcú poslať deti do škôl. Preto sme si viacerí povedali, že sa budeme držať zdravého rozumu a ideme do toho. Teraz sa musíme prispôsobiť novým informáciám a zajtra už druhý stupeň asi neotvoríme.“

V apríli situáciu prehodnotia

Minister Gröhling upozornil, na dôležité rozhodnutie ministra školstva, ktoré bolo aktuálne do nedeľného dátumu v rámci súčasného nastavenia. „Je predĺžené až do 6. apríla, dovtedy by sa malo rozhodnúť na základe pandemickej situácie.“

Pripustil možnosť, že na základe zlepšovania situácie by sa potom mohlo začať prezenčné vyučovanie.

„Možno v apríli niekoľko okresov bude môcť spustiť prevádzku v rámci deviatych ročníkov základných škôl a výrazná časť okresov bude môcť pustiť aj druhý stupeň. Ale to je len môj optimistický predpoklad.“