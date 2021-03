Oravský volejbalista potiahol Prahu do semifinále

„S každým sa dá vyhrať,“ povedal oravský volejbalista na adresu ďalšieho súpera. Na ceste do finále narazia patákovci na najlepší klub základnej časti.

24. mar 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

NOVOŤ. Volejbalista Matej Paták môže do bohatej zbierky pridať ďalší majstrovský titul. Jeden získal ako prvý Slovák vo Francúzsku, ďalšie dva na Slovensku (VKP Bratislava, Volley team) a z dvoch sa tešil aj ako junior v Brne.

V aktuálnej sezóne oblieka dres českého klubu VK Lvi Praha, kam prestúpil z francúzskeho Chaumont. „Pred sezónou mi skončila zmluva. Keby som chcel, mohol som vo Francúzsku predĺžiť zmluvu. Po troch sezónach som mal chuť na zmenu.“

Tridsaťročný rodák z Novote zažíva v novom klube vydarenú sezónu. V európskom Challeng cupe si takmer zahral finále.

Sériu s tureckou Ankarou začali pražskí volejbalisti doma výborne, vyhrali 3:0. Na súperovej palubovke však prehrali 1:3 a rozhodoval zlatý set do 15. Šťastnejší boli domáci Turci.

V najvyššej českej súťaži skončili patákovci po základnej časti na štvrtom mieste. Vo štvrťfinále vyzvali piate najlepšie mužstvo Ústí. Očakávala sa najdramatickejšia séria, hraná na tri víťazstvá. Lvi Praha však nečakane hladko 3:0 postúpili do semifinále. „I keď to vyzerá presvedčivo, opak je pravdou,“ hovorí Matej Paták. „Každý zápas bol ťažký a doviesť ho do víťazného konca ešte zložitejšie. Ale o tom je play-off.“ Ako zlomový zápas celej série možno označiť druhý duel, ktorý sa hral na palubovke súpera. V piatom sete dokázali volejbalisti pražského klubu otočiť stav z 3:9. „Nestáva sa bežne, že sa v skrátenom sete do 15 niečo také družstvu podarí. My sme to však dokázali a priebeh otočili.“

V spomínanom zápase prispel slovenský reprezentant k výhre 17 bodmi. V prvom pomohol 15 bodmi a v rozhodujúcom treťom trinástimi.

Na ceste do finále bude stáť proti družstvu oravského volejbalistu víťaz základnej časti Karlovarsko. „Mne osobne je jedno, kto je naším súperom. S každým sa dá vyhrať a, samozrejme, ak je výkon zlý, aj prehrať.“

Pražský klub v aktuálnej sezóne prehral so semifinálovým súperom oba zápasy. Doma však podľahol najtesnejšie 2:3.

