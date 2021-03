Je to niečo fantastické, v nominácii až traja naši futbalisti

Slovenský futbalový výber do 21 rokov odohrá na turnaji v Turecku tri prípravné zápasy.

22. mar 2021 o 15:00 Tomáš Ferenčík

Pri pohľade na nomináciu reprezentačného trénera do 21 rokov som žasol. Jaroslav Kentoš nominoval na tri prípravné zápasy do Turecka 16 nováčikov, z toho až troch futbalistov z Oravy. A to nemusí byť konečný počet. Medzi náhradníkmi sú ešte Mikuláš Bakaľa z Ťapešova (hráč Podbrezovej) a Alex Holub z Tvrdošína (hráč Liptovského Mikuláša).

Súvisiaci článok Kto je v mužstve najväčší brúsič, filmárik alebo model? Čítajte

Ale späť k nominácii. Medzi útočníkmi svieti meno Adriána Kaprálika, hráča MŠK Žilina a rodáka z Oravskej Jasenice. V aktuálnej sezóne pendluje v najvyššej súťaži a druhej lige. V posledných zápasoch sa presadil v hlavnom mužstve a proti Trnave nastúpil v základnej zostave. „Som rád za pozvánku, kto by nebol. Ambície sú jednoznačné, ukázať, prečo si ma tréner vybral.“ Adrián sa radoval dvojnásobne, lebo na zraz pocestuje aj klubový spoluhráč Samuel Suľa z Krivej, ktorý pravidelne nastupuje na kraji obrany v II. lige. „Sme skvelí kamaráti a veľmi si pomáhame, keďže väčšinou hráme spolu na čiare. Vo všetkom si dobre rozumieme.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Skvelou formou sa v jarnej časti i aktuálnom ročníku prezentuje Roland Galčík z Klina, futbalista Podbrezovej. Strelil už 10 gólov a zaslúžene si vypýtal pozvánku do slovenskej reprezentácie. „Myslím si, že cieľom každého futbalistu je reprezentovať svoju krajinu. Na zraz idem s dobrým pocitom, zanechať čo najlepší dojem. Dúfam, že forma vydrží čo najdlhšie a podarí sa mi pridať ďalšie góly na klubovej scéne a tiež v reprezentácii.“

Futbalistov do 21 rokov čakajú na turnaji v Turecku tri prípravné duely. Postupne nastúpia proti Uzbekistanu (25. marca o 15.00 h), Severnému Macedónsku (27. marca o 15.00 h) a Ukrajine (29. marca o 17.00 h).

Súvisiaci článok Šéf oravského futbalu prezradil ako vidí dohranie sezóny Čítajte