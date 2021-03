Vodiči parkujú kade tade, porušujú zákon

Z Kňažej sa stalo jedno veľké parkovisko, domáci sa sťažujú, polícia sa chystá dávať pokuty.

18. mar 2021 o 11:13 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Zatvorenie cesty medzi Dolným Kubínom a Bzinami, kvôli masívnemu zosuvu skál a následnej sanácii nestabilného brala, spôsobilo dopravné problémy.

Viacerí obyvatelia Bzín svoje autá nechávajú stáť v Kňažej, miestnej časti Dolného Kubína, aby nemuseli absolvovať 28 kilometrov dlhú obchádzku. Cez rieku prejdú pešo po lavici, sadnú do auta a v meste sú za tri minúty. Ich autá parkujú v miestnej časti hlavne popoludní a v noci, keď sa Bzinci vracajú domov z práce, nákupov, návštevy úradov.

Druhou skupinou, ktorá využíva parkovanie v Kňažej, sú zamestnanci drevárskeho podniku a prevádzok v Bzinách. Tí zasa autá odstavia, keď prídu do práce, po skončení šichty idú domov.

Problémom je, že vodiči autá parkujú na každej voľnej ploche a dokonca aj v križovatke s hlavnou cestou. A to zákon nedovoľuje. Rovnako je zakázané stáť na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, teda auto musí ostať celé na vozovke.

Nesprávne je aj blokovanie výjazdov z domov a dvorov. Zákon to zakazuje a dokonca neumožňuje, aby tam auto stálo aj keď majiteľ dvora dá vodičovi súhlas.

„Keď taký prípad policajná hliadka zistí, nemôže prižmúriť oko, nebudeme klopať po dverách domov,“ upozorňuje Peter Škulec, riaditeľ dopravnej polície v Dolnom Kubíne. „To sa týka aj ostatných porušení zákona o cestnej premávke.“ Zároveň ale dodal, že vzhľadom na rýchlu a nečakanú zmenu v dopravnej situácii v tejto oblasti policajti budú najskôr vodičov upozorňovať a dohovárať im. Po určitom čase ale príde na rad aj represia a pokuty.

Týka sa to aj rôznych predmetov, škatúľ, či bedničiek, ktoré na vozovku kladú vodiči v snahe dať iným konkurentom najavo, že toto mieste je obsadené a vyhradené pre nich.

„Je to prekážka cestnej dopravy a ten, kto ju tam dal, tiež porušuje zákon,“ povedal Škulec.

Polícia vyzýva verejnosť, aby bola trpezlivá, lebo táto situácia sa nedá vyriešiť zo dňa na deň.

„Riešime to za pochodu tak, aby boli obidve strany, všetci, spokojní. Nemôžeme prihliadať a zvýhodňovať ktorúkoľvek zo strán, musíme byť nezávislí a objektívni,“ povedal policajný preventista Tibor Šándor. „Okrem toho, čo nám prikazuje zákon, že máme dodržiavať pravidlá cestnej premávky, mali by sme byť k sebe hlavne zodpovední, disciplinovaní, lebo ak nebudeme, polícia bude musieť pristúpiť k riešeniu priestupkov a následnému udeľovaniu pokút. A to priamo na mieste, formou takzvaných papúč či prostredníctvom objektívnej zodpovednosti.“ Ďalšou možnosťou sú fotografie a videá od nespokojných občanov, ktoré môžu poskytnúť polícii. Aj tie budú musieť riešiť.

Podľa neho by sa každý, mal vžiť do toho druhého, či svojim parkovaním neobmedzí obvyklý spôsob života tamojších obyvateľov. Ale na druhej strane by si majiteľ domu, pred ktorým cudzie auto stojí, mal zvyknúť, že chvíľu to bude trvať tak. „Obidvaja by mali byť k sebe ohľaduplní.“

Štátna polícia bude hľadať riešenie spoločne s mestskou políciou a samosprávami Dolného Kubína a Bzín na dnešnom rokovaní.