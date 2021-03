Dôchodkyne pomohli prácou sebe aj iným

Od januára tak dôchodkyne zo Zubrohlavy a Trstenej pletú a háčkujú rôzne výrobky pre pomáhajúce organizácie na Orave.

23. mar 2021 o 9:17 Dorota Mikulášová

Terapeutické chobotničky putovali do Centra sociálnych služieb Orava. (Zdroj: KC)

ORAVA. „Keďže je situácia pre dôchodcov taká, aká je a v súčasnosti sú najohrozenejšou skupinou spoločnosti, rozhodli sme sa ich zapojiť do práce, aby sa necítili osamelo a izolovane,“ povedala Mária Červeňová, odborná garantka Komunitného centra v Námestove.

Od januára tak dôchodkyne zo Zubrohlavy a Trstenej pletú a háčkujú rôzne výrobky pre pomáhajúce organizácie na Orave. „Našou úlohou je zistiť, čo jednotlivé organizácie potrebujú a potom zohnať potrebný materiál či strih.“ Vyrobili a rozdistribuovali tak už napríklad čapice, čelenky, manžety na infúzie alebo terapeutické chobotničky.

Účel splnený

„Už dlhšie sme chceli urobiť niečo prospešné, ale zároveň tak, aby sme dodržali všetky hygienické opatrenia,“ hovorí Ľudmila Mokošáková, vedúca Jednoty dôchodcov v Zubrohlave. Keď potom prišla ponuka od komunitného centra, radi sa zapojili.

„Na začiatku som oslovila päť žien, u ktorých som vedela alebo aspoň predpokladala, že práce zvládnu.“ Od komunitného centra dostali materiál aj zadanie a ak potom niekomu chýbali napríklad ihlice, zabezpečila to jednota dôchodcov. Často sa ale stalo, že dôchodkyne použili materiál zo svojich zásob.

Z pôvodne piatich žien sa ich do výroby zapojilo nakoniec skoro 20. Medzi sebou si vymieňali nápady aj strihy a zapojili aj mladšiu generáciu. „Vnúčatá asistovali pri práci či pomáhali hľadať na internete postup práce,“ vysvetľuje Ľudmila Mokošáková. Aktivita tak svoj účel splnila. „Bolo to veľmi pekné a konečne aj iná téma ako čo ma bolí alebo kedy sa ideme dať testovať.“

Ruku k dielu pridala aj Jednota dôchodcov v Trstenej, tí však na výrobkoch nepracovali, ale urobili medzi sebou zbierku. „Čapice sme vyzbierali a podsedáky sme nakúpili,“ povedala vedúca Eva Branická.

Hľadajú ďalších

Spolupráca zožala úspech aj u prijímateľov. „Stretli sme sa so samými pozitívnymi reakciami,“ povedala Mária Červeňová. V začatom tak idú pokračovať aj ďalej a aktuálne sa chystajú šiť polohovacie vankúše. „Budeme radi, ak sa však k nám pripoja aj ďalší dôchodcovia.“ Prihlásiť sa môžu mailom na adrese kcnamestovo@ozviac.sk alebo telefonicky na čísle 0904 392 283.