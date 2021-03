Aké to je byť učiteľkou prváčikov cez počítač

Ako vyzerá výučba prvákov v čase pandémie.

21. mar 2021 o 8:09 Dorota Mikulášová

RABČA. Margita Balcieráková pracuje v školstve už 34 rokov a momentálne učí prváčikov v jednej z troch prváckych tried základnej školy v Rabči.

Ako vnímajú deti súčasné obdobie pandémie?

Ak sme v škole, musíme ich viesť k tomu, že sme šťastní, že sme sa znovu vrátili do triedy. Hovoríme si, že ak chceme, aby pandémia pominula, musíme všetko, čo nám odborníci povedia, dodržiavať. K tomu patrí napríklad aj online vyučovanie. Deti sú ale veľmi disciplinované, stretávajú sa s informáciami aj doma a aj v televízii, takže vedia, čo sa vo svete deje.

Chvíľu v škole, chvíľu doma, nie je to únavné?

Je to také trhané a pre každého z nás náročné, no vie nás to aj veľa naučiť. Od septembra až do decembra sme neboli v škole len pár dní, keďže niektorí mali pozitívny test na covid. Od januára až do februára sme učili z domu, tak ako všade na Slovensku, a potom sme opäť na mesiac nastúpili do školy. Od minulého týždňa sme však znovu doma, lebo covid má kolegyňa.

Ako teda teraz vyzerá online výučba prváka?

V triede mám dokopy 19 žiakov, 18 z nich sa vyučuje online. Dvakrát v týždni máme vymedzené tri hodiny, ráno od deviatej do desiatej, na obed od jednej do druhej a večer od piatej do šiestej, počas ktorých sa s každým z nich individuálne na asi 15 minút spojím. Dopredu si deti naštudujú zadané učivo a cez videohovor ich už iba skúšam.

Zároveň fungujeme aj cez EduPage, kde majú deti výklad k učivu, ale aj ďalšie úlohy, hry či rôzne prezentácie. Snažím sa, aby to mali pestré a bavilo ich to. Rovnako cez EduPage funguje aj žiačka, ktorá momentálne nemá prístup k internetovému pripojeniu. Pre rodičov som potom od rána až do večera k dispozícii buď na telefóne, alebo prostredníctvom mailu.