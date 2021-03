Pavol Kramarčík: Taký záver som ešte nezažil

Oravský cyklista sa pripravoval na sezónu v Turecku.

19. mar 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Pavol Kramarčík (v strede) absolvoval so slovenskou reprezentáciou do 23 rokov takmer mesačné sústredenie v Turecku. (Zdroj: archív športovca)

NÁMESTOVO. Oravský cyklista Pavol Kramarčík absolvoval so slovenskou reprezentáciou do 23 rokov takmer mesačné sústredenie v Turecku. „Pôvodne sme mali ísť najprv na dva týždne do Španielska a na ďalšie dva do Turecka,“ hovorí rodák z Námestova. „Situácia sa ale zmenila a od 15. februára sme trénovali v Turecku. Zamerali sme sa hlavne na objemové kilometre, výkonnostné testy a na záver sústredenia sme už pomaličky zvyšovali intenzitu tréningov.“

Trénovali i pretekali

Slováci si spríjemnili sústredenie aj súťažným adrenalínom. Postavili sa na štart až štyroch pretekov, ktoré mali kvalitné obsadenie. „V aktuálnej dobe sa jazdí veľmi málo pretekov pre opatrenia,“ hovorí Pavol Kramarčík. „Do Turecka tak prišli jazdci z celého sveta, Ameriky, Panamy alebo Malajzie.“