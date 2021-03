Zaslúžime si hrať o udržanie, priznáva Matej Madleňák

Futbalista z Oravskej Jasenice zažíva s Ružomberkom v jarnej časti ťažké chvíle. Individuálne sa mu celkom darí.

17. mar 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Matej Madleňák (vpravo) v súboji so Slovanom Bratislava. (Zdroj: TASR)

ORAVSKÁ JASENICA. Matej Madleňák je po zranení kolena opäť v skvelej forme. V prvých štyroch jarných kolách nevynechal v drese Ružomberka ani minútu. „Vďaka Pánu Bohu som zdravý. Verím, že to tak aj dlho ostane. Som vďačný za plnú minutáž, ale určite chcem tímu pomôcť oveľa viac.“

Cieľ nesplnili

Ružomberskí futbalisti nepredvádzajú po zimnej prestávke optimálne výkony. Na jar remizovali úvodný duel so Slovanom Bratislava, no ďalšie tri zápasy prehrali. Základnú časť ukončili na siedmom mieste a zahrajú si iba v skupine o záchranu. „Náš cieľ bol dostať sa do hornej šestky,“ hovorí 22-ročný rodák z Oravskej Jasenice.