Vymenia aspoň časť plota na ihrisku

Futbalistom lopta uteká na hlavnú cestu, do kríkov aj rieky.

18. mar 2021 o 7:49 Martin Pavelek

ISTEBNÉ. Veľké futbalové ihrisko s prírodnou trávou na začiatku dediny je majetkom firmy OFZ, obec ho má v dlhodobom prenájme. Samospráva sa oň stará, nedávno tam postavili plne vybavené šatne.

Minulý rok sa podarilo získať od Slovenského futbalového zväzu dotáciu desaťtisíc eur na opravu plota a výmenu striedačiek. Ale to je len desatina sumy, ktorú by Istebňania potrebovali na celú výmenu poškodeného oplotenia.

„Takú sumu vyrátal projektant, no nemáme ju, tak sme radi, že za dotáciu opravíme aspoň časť plota od hlavnej cesty. Zvýšime ho pomocou pletiva, pretože futbalistom tým smerom uteká lopta, často skončí v hustých kríkoch, niekoľkokrát sa dostala až do Oravy,“ povedala starostka Lýdia Fačková.

Obec peniaze už dostala, no pôvodný jesenný termín prác posunula pandémia koronavírusu. Starostka verí, že s príchodom lepšieho počasia sa práce rozbehnú aj napriek zlej epidemickej situácii, pretože hotové musia byť do konca júna. Futbalisti hrajúci VI. ligu dospelých veria, že súťaže sa rozbehnú, preto by ho chceli ešte skôr.