Ako školáčka cvičenie neznášala, dnes patrí medzi svetovú špičku

Momentálne cvičí iba dom. Os si vyrobila z metly a s gumou skoro vytiahla radiátor zo steny.

13. mar 2021 o 9:07 Dorota Mikulášová

VASIĽOV. Keď bola Beáta Graňáková ešte len školáčka, cvičenie neznášala. „Dokonca si pamätám, že mi na telesnú vždy naši písavali ospravedlnenku,“ hovorí so smiechom. Dnes patrí medzi najlepšie fitnesky na svete a cvičenie ju vlastne živí. K športu ju a rovnako aj jej sestru Marcelu doviedol priateľ a kulturista Roman Vavrečan.

Tak sa dá naozaj vyzerať?

Žiadne športové korene Beáta v rodine nemá. „Cvičil u nás len dedko, ale doma nás k pohybu nikto nikdy neviedol,“ spomína. Až do devätnástky tak žila ako väčšina mladých. Každý víkend chodila na diskotéky, fajčila cigarety, pila alkohol a zdravú stravu oblúkom obhádzala. „Občas som vybehla do prírody, šla na korčule s kamarátkou alebo som v izbe na zemi robila brušáky, ale to bolo tak všetko.“

Zlom nastal, až keď spoznala terajšieho priateľa a tiež kulturistu Romana Vavrečana. „Ukázal mi pár cvikov, ktoré som cvičila len tak, aby som sa proste cítila dobre.“

Práve on onedlho pripravoval aj Beátinu kamarátku na súťaž v bikini fitnes.

V deň súťaže vzal so sebou aj Beátu, ktorá tak mala možnosť nahliadnuť do zákulisných príprav súťažiacich. „Videla som všetky tie dokonalé telá a pochopila som, že to nie sú iba pekné obrázky v časopisoch, tak sa dá naozaj vyzerať.“ Vtedy si vraj zaumienila, že sa raz na pódium postaví aj ona.