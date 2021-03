Každá domácnosť dostala kompostér

Rodinné domy má už obec poriešené, pred bytovky chce postaviť centrálny kompostér.

16. mar 2021 o 14:12 Dorota Mikulášová

VAVREČKA. Koncom minulého týždňa rozdala obec do každej domácnosti kompostér. „Nakúpili sme 450 kompostérov v hodnote 15-tisíc eur,“ povedal starosta Peter Kružel. Peniaze použili z obecného rozpočtu. Okrem zeleného odpadu zo záhrady môže v kompostéri skončiť aj kuchynský odpad a práve jeho triedenie majú obce a mestá na Slovensku zabezpečiť do konca júna.

Cieľom novely zákona je eliminovať, ideálne úplne odstrániť takýto druh odpadu zo zmesového komunálneho odpadu, ktorý poväčšine končí na skládkach. Práve kuchynský odpad totiž tvorí na skládkach až 45 percent. Zodpovedá za typický hnilobný zápach a je aj lákadlom pre hlodavce či inú zver. Okrem toho je tiež najväčším tvorcom skleníkových plynov a znečisťovateľom povrchových a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia.

Prečítajte si tiež Cestu do Dolného Kubína zavreli až do sanácie brala Čítajte

„V rodinných domoch tak máme stopercentné pokrytie zberu kuchynského odpadu.“ Otázkou ešte ostávajú dve bytovky, pred ktoré by chcela obec umiestniť centralizovaný hnedý kontajner. „Uvidíme, ako to bude, ale financovať by sme ich chceli z peňazí z výzvy.“