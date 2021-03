Dve otázky pre novú riaditeľku kultúrneho domu

Na post riaditeľky Domu kultúry v Námestove nastúpila Daniela Kubíková.

20. mar 2021 o 7:55 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. Od 1. marca sa riaditeľkou Domu kultúry v Námestove stala Daniela Kubíková.

Aké je to začať riadiť kultúrnu inštitúciu v tejto dobe?

Nie je to ľahké, nie sú peniaze. Znie to ako klišé, pokiaľ sa s tým človek nemusí pasovať. Nemôžeme produkovať zisk, pretože štát nám to nedovolí a kompenzovať straty sa nikto nechystá. Ale v každej kríze je príležitosť a šanca naučiť sa niečo nové, ponúknuť iné, improvizovať i plánovať a hlavne byť flexibilný a kreatívny. Môžeme sedieť a čakať, alebo celú túto situáciu prijať ako výzvu.

Aký je váš cieľ s kultúrnym domom a vôbec s kultúrou v Námestove?

Mojím cieľom je, aby sa kultúra stala každodennou súčasťou našich životov. Aby sme si uvedomili, že je príjemné byť divákom, ale ešte obohacujúcejšie je stať sa spolutvorcom. Chceme zmobilizovať a prizývať ľudí, aby sa stali živou súčasťou našich kultúrnych aktivít. Chceme byť aktívni, súčasní, otvorení, ústretoví, využívať naše duchovné bohatstvo. Samozrejme, budeme naďalej pokračovať v overených, tradičných formátoch, no radi by sme priniesli i niečo inovatívne a neopozerané.

Vizitka

Daniela Kubíková vyštudovala divadelné umenie, spolupracovala na divadelných projektoch BuranTeatru v Brne, SemTamFór Zlín, D´EPOG Brno, Farma v jeskyni v Prahe, Furore festival v Stuttgarte, Teatro National Cervantes Argentina či Lee Strasberg actor studio New York. Po čase ju prestalo baviť byť cudzinkou a vrátila sa na rodnú Oravu. Pracovala v Oravskom kultúrnom stredisku ako manažérka pre neprofesionálne umenie, odborný garant a porotkyňa na regionálnych i krajských súťažiach venovaných divadlu a umeleckému prednesu. Je predsedníčkou Občianskeho združenia Severný vietor, spoluorganizátorkou festivalu Slanický ostrov divadla, členkou autorského tímu námestovského divadla DNO. Aktívne sa venuje keramike a práci s deťmi.