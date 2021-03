Most nad priehradou sa tak skoro opravy zrejme nedočká

Čakanie škody zväčšilo, oprava bude drahšia.

15. mar 2021 o 7:55 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. „To ideme čakať, kým oba mosty zatvoria a jazdiť budeme cez Jablonku?“ pýta sa na sociálnej sieti Mário. Diskusia k dvom mostom, ktoré zabezpečujú hlavný vstup do okresného mesta, sa potom v komentároch rýchlo rozbehla. Ľudia očakávajú, že po priehrade bude premávať kompa alebo sa aspoň súčasťou povinnej výbavy každého auta stane kúpacia vesta. Pre istotu, ak by niektorý z mostov náhodou spadol.

Kým však most za Oravskou Jasenicou plánuje Slovenská správa ciest rekonštruovať na budúci rok, začiatok opravy námestovského je zatiaľ v nedohľadne. Chýbajú peniaze a náročná bude aj byrokracia.

Jeden horší ako druhý

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorá zodpovedá za most nad Oravskou priehradou, robila vlani v lete jeho diagnostiku, mala odhaliť jeho súčasný stav.

Diagnostický prieskum zaradil most do stupňa VI., teda jeho stav je veľmi zlý, rovnaký stupeň pritom má aj most za Oravskou Jasenicou. „Poruchy na moste sú v takom rozsahu, že je potrebné pristúpiť k stavebným prácam spojeným so sanáciou a rekonštrukciou mostného objektu,“ vysvetľuje Katarína Kotková, hlavný odborný zamestnanec mostov zo Správy ciest ŽSK.