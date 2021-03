Jeden oravský okres bude čierny, situácia v školách je chaotická

Ministerstvo školstva na poslednú chvíľu ohlásilo zmeny, školám to spôsobilo veľké problémy.

3. mar 2021 o 8:26 Martin Pavelek

ORAVA. Na Slovensku sa stalo nepríjemným zvykom, že dôležité rozhodnutia sa robia na poslednú chvíľu bez ohľadu, čo vyvolajú. Dôkazom je aj súčasný stav v školstve.

„Totálny chaos,“ týmito slovami charakterizoval Michal Švento, vedúci odboru školstva mestského úradu v Dolnom Kubíne, situáciu okolo základných a materských škôl.

Mesto prevádzkuje štyri základné a sedem materských škôl, pričom ZŠ Janka Matušku a MŠ Na sihoti a Obrancov mieru sú pre covid zatvorené.

Takto sa to nerobí

„Od pondelka sa všade prezentuje, že od stredy nabiehame na nový systém vyučovania, v ktorom by predškolská a školská dochádzka na prvom stupni mala byť umožnená deťom zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne,“ hovorí Švento. „Riaditeľky a učiteľky od včera rána telefonovali a rôznymi inými spôsobmi komunikovali s rodičmi, aby im to oznámili a zistili, či deti pošlú do školy. Menili sme rozvrhy hodín, upravovali prevádzku kuchýň. A včera večer o piatej sme sa dozvedeli, že zmeny začnú platiť od pondelka. Vraj preto, aby sme mali viac času na prípravu. Toto môže urobiť len ten, kto v živote v škole nepracoval. Bratislavčanom to je jedno, lebo majú prázdniny, ale nám to spôsobilo obrovské problémy.“

Rodičia, ktorí sa večer dozvedeli z médií nové pravidlá, ostali zmätení. „Až do deviatej večer mi telefonovali a posielali sms správy, čo majú robiť,“ povedala Eva Paveleková, učiteľka prvákov na ZŠ Martina Kukučína. Z 21 detí v jej triede malo doma ostať 14, sedem sa chystalo do školy. Pre obidve skupiny mala zabezpečiť vyučovanie. Pre prvú priamo v triede, pre druhú cez počítač.

Riaditeľky aj učitelia dostali večer od mesta usmernenie, že platí to, čo bolo dohodnuté dopoludnia. „Samozrejme, že nevyhodíme žiadne dieťa, ktoré malo pôvodne ostať doma a príde do školy,“ hovorí Švento. „Zaradíme ho do prezenčného vyučovania. Ak bude potrebovať stravu, zariadime to, aj keby sme mu mali, keď to preženiem, natrieť chleba so šmalcom. Ale takto sa to predsa nerobí. Takéto dôležité pravidlá sa nemôžu meniť na poslednú chvíľu.“

Farby sa opäť menia

Minister zdravotníctva Marek Krajčí včera predstavil aj zmeny v covid automate. Celé Slovensko naďalej ostáva v čiernej farbe, čo znamená IV. stupeň varovania. V rámci regionálneho rozdelenia máme 30 čiernych okresov, ďalších 46 je bordových a zvyšné tri okresy sú červené.

Medzi červenými ostáva Tvrdošín, do bordového klesol Námestovský okres, najhorším čiernym sa stal Dolnokubínsky. Rozdiel medzi nimi je hlavne v dĺžke platnosti negatívneho výsledku testu, ktorý potrebujú ľudia na cestu do zamestnania. V čiernych a bordových okresoch platí negatívny test 7, v červených 14 a v ružových 21 dní. Neplatí to pre pracovníkov škôl a školských zariadení, ktorí musia mať test starý maximálne sedem dní.

Farby sa týkajú aj školstva. V čiernych okresoch sa odporúča zatvoriť všetky školy a škôlky. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), môže dokonca nariadiť zatvorenie.

„Z praxe vieme, že hygienici sa tomu bránia a celoplošné zatvorenie nenariaďujú radi,“ hovorí Švento. „Pre zriaďovateľov by bolo najjednoduchšie, keby sa školy zatvorili všetky, pretože je veľmi ťažké vysvetľovať rodičom, prečo ich škola nie je v prevádzke a susedná je otvorená. Potrebujú chodiť do práce, v niektorých rodinách je viac detí, zabezpečiť pre ne vyučovanie z domu nie je jednoduché. Už majú toho dosť, otvorenie škôl privítali.“

Jedným dychom dodal, že stále nemajú dostatok informácií, prípadne sa ich dozvedajú neskôr. „A v takej situácii sa ťažko robia dobré rozhodnutia.“

Dôkazom je aj regionálny covid automat. Napriek tomu, že minister predstavil zmeny včera večer, ešte ani dnes o ôsmej ráno neboli niektoré údaje aktualizované na stránke www.korona.gov.

Konkrétne ide o mapu regionálneho covid automatu, platnú od pondelka 8. marca, na ktorej by mal byť už presnejšie čísla o počte ľudí v nemocniciach, incidencia a ďalšie údaje dokazujúce príčinu farby okresu. Nemožno sa preto ľuďom čudovať, že k zavádzaným opatreniam pristupujú s nedôverou.