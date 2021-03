Nazreli sme do centra, kde očkujú

V Hornooravskej nemocnici funguje vakcinačné centrum už štvrtý týždeň. Denne zaočkujú v priemere okolo 150 záujemcov a zvládli by aj viac, keby bolo dostatok vakcín.

9. mar 2021 o 7:52 Dorota Mikulášová

TRSTENÁ. „Ja som si už dávno povedala, že keď budú očkovať, chcem byť prvá,“ hovorí Magdaléna. Pred malou chvíľou ju vo vakcinačnom centre Hornooravskej nemocnice zaočkovali ako náhradníčku proti ochoreniu COVID-19, a tak v čakárni oddychuje povinných 15 minút. Kde-tu za ňou príde personál s otázkou, ako sa cíti. „Dobre,“ odpovie pokojne.

Protipandemické opatrenia dodržiava veľmi striktne. „Možno pre niekoho až trápne.“ Napriek tomu však jej otec koronavírus dostal a aj mu podľahol. „Preto o tom nepochybujem a očkovaniu verím.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Je utorok ráno krátko po desiatej a v novovytvorenom vakcinačnom centre už zaočkovali 85 ľudí, za deň ich majú v priemere okolo 150. „Nedá sa povedať presné číslo, lebo chodíme očkovať aj domovy sociálnych služieb,“ hovorí odborná garantka centra Gabriela Šrámeková. Čaká ich ešte Námestovo aj Trstená a cez víkend dostali vakcínu ďalší učitelia. „Potom je až do 5. marca pauza na celom Slovensku, chýbajú očkovacie látky.“

Kedy budú vakcíny Ministerstvo zdravotníctva v nedeľu večer, 7. marca, oznámilo, že v pondelok a utorok večer pribudne 29 700 nových termínov na očkovanie vakcínou od spoločnosti Pfizer pre ľudí starších ako 70 rokov. V stredu alebo štvrtok večer pribudne 30-tisíc termínov na očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca pre ľudí vo veku 60 až 70 rokov.

Pridržiavajúc sa dcéry, do čakárne práve pomaly kráča starší manželský pár. V máji oslávia narodeniny, manželka bude mať 84 rokov a manžel o dva viac. „Aj sme si povedali, že čo sa takí starí budeme očkovať, ale ktovie, čo by bolo bez toho,“ hovorí Anna.

Koronavírus vlani obaja prekonali, zistili to však až z krvných testov. „Mama len bola slabšia a ocinovi bolo zle od žalúdka, celý týždeň nejedol,“ vysvetľuje dcéra.

Prišli tu z vlastného presvedčenia, chcú sa chrániť, no povzbudil ich aj pápež. Pôvodne sa však chcela dať zaočkovať len najbližšia rodina. „Chceli sme ich pre istotu vynechať, ale je otázne, kedy by sme prišli na rad my.“ Všetko okolo registrácie na stránke už potom vybavovala dcéra. Systém aj rýchlosť si veľmi chváli.

„Keď som videla očkovanie v televízii, pomyslela som si, že to musí veľmi bolieť,“ hovorí Anna. A bolelo? „Vôbec nie, ani som si neuvedomila a už bolo po tom.“ Po očkovaní sa obaja manželia cítia dobre, aj keď s miernymi obavami z vedľajších účinkov. „Ale bude, ako bude.“

Očkujú aj náhradníkov

Na očkovanie sa tiež dá objednať telefonicky ako náhradník, aj záujemca však musí spĺňať vek alebo kategóriu, ktorú momentálne očkujú. „Ak sa potom niekto z očkovania vopred odhlási, alebo priamo v centre zistíme, že je napríklad chorý, zaočkovaný byť nemôže a príde náhradník,“ vysvetľuje Gabriela Šrámeková.

Prichystané očkovacie látky na deň by mali minúť.

Súvisiaci článok Od pondelka sú v Dolnom Kubíne zatvorené všetky školy Čítajte

Ako náhradníčka prišla aj Mária z Bobrova, nahlásil ju manžel minulý týždeň, keď sa bol dať zaočkovať. „Tak mi zavolali a som tu.“

Do centra prichádzajú ďalší očkovanci, niektorí v sprievode blízkeho, iní po samom a v dverách sa striedajú s tými, ktorí práve odchádzajú. Zdá sa nám, že je tu celkom rušno, vraj to ale oproti iným hodinám nič nie je. „Chvíľku je nával a potom zas prázdno, strieda sa to,“ hovorí Gabriela Šrámeková. Ľudí dopredu upozorňujú, aby sa nespoliehali na presný čas a len prišli. „Môžme ich vziať skôr aj neskôr, ale, našťastie, to ide veľmi rýchlo, lebo to nie je zložitý úkon.“

Vypomáhajú vojaci

„Keď sa už človek dostane k nemocnici, od vrátnice až do centra ho navigujú vojaci, no rozmiestnené máme aj informačné tabule,“ vysvetľuje Jarmila Letašiová, námestnícka pre ošetrovateľstvo. Vojenská jednotka z Martina je v nemocnici už skoro rok. Vojaci pomáhajú s navigáciou, merajú teplotu pred vstupom alebo regulujú počet očkovancov v centre.

Súvisiaci článok Od dnes očkujú proti COVID-19 už aj v Námestove Čítajte

V čakárni po očkovaní už sedí aj manželský pár z Námestova. Zaregistrovali sa do systému len v piatok. „Bolo to jednoduché a ešte som si mohla vybrať aj termín,“ hovorí manželka. Potom už stačilo iba prísť. „Vojaci nás usmernili až do centra a tu to už šlo veľmi rýchlo, personál je milý a očkovanie nebolelo,“ hovorí so smiechom manžel.

Dôležitosť očkovania si uvedomuje aj on, je veterinárny lekár už 54 rokov. „U hospodárskych zvierat som sa stretol s mnohými ochoreniami a vždy ich likvidujeme vakcináciou, ak by nie, nákaza by trvala veľmi dlho.“ Rovnako to je aj u ľudí.

Priebeh je rýchly

Po príchode do vakcinačného centra urobí personál s očkovancom potrebnú dokumentáciu. „Najskôr si skontrolujeme, či naozaj prišiel ten, kto mal, potom vypíšeme dotazník, vytlačíme poučenie aj doklad o očkovaní,“ vysvetľuje postup Jarmila Letašiová. Priebeh očkovania je už potom veľmi rýchly. Očkuje zdravotná sestra alebo medik v jednej z dvoch ambulancií a dohľad nad centrom robí pravidelne aj lekár.

Do ambulancie práve vojde 74-ročná Mária. Injekcií sa bojí, aj keď tvrdí, že by sa asi nemala. „Veď dcéra aj zať sú lekári,“ zasmeje sa. Medik ju upokojí, usadí do kresla a dohodnú sa, do ktorej ruky pôjde vakcína. Vydezinfikuje miesto vpichu a za ani nie minútu je po všetkom. „Skoro to nebolelo,“ povie na záver Mária a ide si sadnúť do čakárne. Ak bude všetko v poriadku, o 15 minút môže odísť domov.

Súvisiaci článok Policajti začali robiť prísnejšie kontroly Čítajte

Chybu pri očkovaní nemocnica vylučuje, objaviť sa však môžu vedľajšie účinky spôsobené očkovacou látkou. „Zatiaľ sme v čakárni ešte nič také nemali, no aj na to sme pripravení,“ hovorí Šrámeková. Stretávajú sa s tým, že očkovanca aj niekoľko dní po očkovaní bolí miesto vpichu, je slabší, alebo má teplotu. „To je ale úplne normálne a do pár dní to vymizne.“

Druhú dávku vakcíny dostanú o 28 dní, v tej istej nemocnici, kde dostali prvú. „Potom im príde len esemeska s termínom a jednoducho opäť prídu.“

Chýbajú vakcíny

Súčasťou očkovacieho centra je aj prípravovňa, kde skladujú a pripravujú vakcíny. „Zatiaľ sme mali vakcíny od firmy AstraZeneca a Pfizer,“ hovorí Jarmila Letašiová. Každá z nich má iný spôsob prípravy aj skladovania. Do nemocnice ich dostanú v rozmrazenom stave a skladujú ich v chladničke. V prípade potreby majú pripravený aj mraziaci box s teplotou až do mínus 80 stupňov Celzia.

Počet vakcín aj druh určuje aj distribuuje ministerstvo zdravotníctva podľa zoznamu registrovaných v systéme. „Záujem o očkovanie je veľký, len tak ako všade, vakcín je málo.“