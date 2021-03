Tlieskame mladej majsterke

Líza Hazuchová sa stala šampiónkou v dvoch disciplínach.

1. mar 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

BRATISLAVA „Má iba 19 rokov, je perspektívna a jej potenciál je ešte vyšší. Odhadujeme, že má rezervu možno aj 10 sekúnd. Myslíme si, že je schopná na 3000 m atakovať Melicherovej slovenský rekord,“ tieto lichotivé slová si vypočula od Martina Pupiša, šéftrénera Slovenského atletického zväzu (SAZ), naša atlétka Líza Hazuchová. Sú hlavne reakciou na zverejnenú nomináciu Slovenska na

marcové majstrovstvá Európy. Čerstvá dvojnásobná šampiónka Slovenska sa dostala do osemčlenného zoznamu trénerskej rady, i keď nemala splnený limit. „Ešte to nie je oficiálne potvrdené, takže sa stále snažím neradovať. Veľmi ma táto správa prekvapila. Bola by to obrovská príležitosť a veľmi ma teší, že mi zväz verí a vkladá do mňa nádej. Cítim za to veľkú zodpovednosť.“

V prípade dolnokubínskej rodáčky využil SAZ pravidlo, že každá národná federácia môže nominovať do každej individuálnej disciplíny aj atléta/atlétku bez limitu, avšak účasť je podmienená počtom prihlásených pretekárov a je na rozhodnutí technického delegáta halových ME, či takúto prihlášku akceptuje.

Z troch týždňov tri mesiace

Líza Hazuchová sa zaradila medzi ústredné postavy nedávnych majstrovstiev Slovenska (20. februára). Potvrdila skvelú formu, ktorú si doniesla z prípravy na Kanárskych ostrovoch, kde cestovala v novembri so slovenskou triatlonovou reprezentáciou. Z pôvodných troch týždňov tam nakoniec strávila tri mesiace. „Prvé tri týždne boli hlavne o bicyklovaní. Potom som ostala sama. Rada trénujem sama, ale časom som sa už do ťažkých tréningov na dráhe musela nútiť. Ocenila by som nejakých parťákov. Celé to považujem za výbornú skúsenosť.“