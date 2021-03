Od stredy začne platiť takmer úplný zákaz vychádzania

Vláda schválila zmeny v protipandemických opatreniach. Prinášame ich zoznam.

1. mar 2021 o 8:23 Martin Pavelek

ORAVA. Obyvatelia Tvrdošínskeho a Námestovského okresu si užijú uvoľnenie opatrení súvisiacich s ochorením covid len dva dni. Získali na ne nárok po tom, ako ich okresy preradili z bordovej farby do červenej. Od stredy budú na celom Slovensku platiť jednotné protipandemické opatrenia. Na základe rokovaní s odborníkmi ich schválila vláda v nedeľu.

Aj keď ich verejnosti plánuje predstaviť až v dnes, známe je už uznesenie, z ktorého nové pravidlá vyplývajú.

Platiť začnú už od stredy 3. marca. Zatiaľ by mali platiť tri týždne, počas ktorých by sa malo šírenie nákazy spomaliť. Cieľom je tiež zamedziť importu nových mutácií vírusu zo zahraničia.

Ak opatrenia nezaberú, nasledovať bude tvrdé obmedzenie pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny.

„Som veľmi rád a verím, že naše spoločné návrhy na zmenu pomôžu," napísal Matovič na svojom facebookovom profile.

Vláda odobrila celkovo desať okruhov opatrení, ktorých cieľom má byť zastaviť nárast hospitalizácií v nemocniciach a spomaliť šírenie covidu.

Prehľad zmien

- Platiť bude prakticky úplný zákaz vychádzania od 5.00 ráno až po 1.00 h v noci, z ktorého budú existovať len výnimky na presne určené situácie, a to v čase od 5.00 do 20.00 h.

- Výnimka na vychádzky do prírody mimo okres sa ruší. V prípade obyvateľov Bratislavy bude platiť možnosť vychádzok v rámci kraja a pre obyvateľov Košíc s možnosťou aj do okresu Košice-okolie.

- Prezenčne by mali chodiť do práce len ľudia, u ktorých je to nevyhnutné. Takíto zamestnanci budú musieť mať vystavené potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

- V obchodoch a mestskej hromadnej doprave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2. Vo všetkých interiéroch bude respirátor povinný od 15. marca. Opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré používajú rúško.

- V obchodoch sa bude striktne vyžadovať dodržiavanie minimálnej plochy 15 m2 na jedného zákazníka. Dôchodcovia dostanú dôrazné odporúčanie, aby nakupovali vo vyhradených hodinách.

- Predškolská a školská dochádzka bude umožnená pre deti zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne. Ide o žiakov v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Zamestnanci a žiaci sa budú testovať dvakrát do týždňa samotestami.

- Pozitívne testovaní ľudia dostanú zrozumiteľnú informáciu „Cesta pacienta s ochorením Covid-19“, vrátane odporúčaní na domácu liečbu a tiež zoznam kvalitných pulzných oxymetrov s uvedením kritických hodnôt kyslíkovej saturácie.

- Nové pravidlá dostanú aj ambulantní lekári, ktorí budú mať aktualizovaný štandardný postup s metodikou manažmentu pacienta, aby sa napríklad nestávalo, že sa im pozitívni pacienti nevedia dovolať. Budú mať aj povinnosť viesť si presnú evidenciu komunikácie s pozitívne testovanými pacientmi.

- Stratégia očkovania sa aktualizuje na základe dostupných dát z klinického skúšania. Obnoví sa aj Covid automat v súlade s prijatou stratégiou testovania a ďalšími opatreniami.

- Urýchlene by sa malo spustiť týždenné sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek ochorenia Covid-19. Raz za dva týždne by sa mali pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a juhoafrického variantu.

- Osoby pozitívne testované na covid nebudú môcť chodiť do obchodu či vychádzať z domu na rôzne účely. Navštíviť budú môcť v odôvodnenom prípade iba lekára alebo lekáreň. Doterajšiu výnimku, ktorá im umožňovala napríklad vstup do potravín, by mal od 8. maca zrušiť hlavný hygienik.

- Sprísni sa režim na hraniciach. Povinná bude registrácia v aplikácii e-hranica a na vstup do krajiny bude platiť podmienky maximálne 72 hodín starého negatívneho testu pre pendlerov zo susedných krajín (ráta sa aj s možnosťou testovania priamo na hraničnom prechode). Podobne ako v minulosti sa zavedie e-karanténa, ktorej spustenie sa očakáva do konca apríla. Po jej zavedení dostanú prichádzajúci ľudia možnosť vybrať si medzi domácou a štátnou karanténou.

- Pre všetkých členov domácnosti, ktorí musia byť v karanténe, sa zavedie Covid-príplatok. Má motivovať ľudí striktne dodržiavať karanténu. Zvýši sa aj pandemická práceneschopnosť a ošetrenie člena rodiny.

- Zintenzívnia sa náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény, a to aj v rámci dodržiavanie e-karantény.

- Každodenne sa budú zverejňovať počty vykonaných kontrol, udelených pokút a exemplárne prípady.