Do Poľska sa bez negatívneho testu nedostanete

Prinášame zoznam výnimiek, ktoré umožnia prekročenie hraníc.

28. feb 2021 o 13:52 Martin Pavelek

ORAVA. Od včera, 27. februára, platia v Poľsku nové obmedzenia pre cestujúcich z Českej republiky a Slovenska.

„Osoby, ktoré nemajú pobyt na území Poľskej republiky, sú povinné mať negatívny test na Covid 19. Týka sa to všetkých osôb prekračujúcich hranicu rôznymi dopravnými prostriedkami aj pešo,“ uvádza polícia na svojom webe.

Test nesmie byť starší ako 48 hodín pred prekročením hranice. Cestujúci majú povinnosť predložiť ho príslušníkovi hraničnej stráže v poľskom alebo anglickom jazyku. Ľudia, ktorí majú pobyt na území Poľska a majú negatívny test, nepodliehajú povinnej karanténe.

Podmienky návratu na Slovensko

Dôležitou informáciou pre tých, ktorí vycestujú zo Slovenska do zahraničia je, že od pondelka 15. februára musia všetci cestujúci, ktorí prichádzajú na Slovensko z akejkoľvek krajiny, povinne nastúpiť do 14-dňovej karantény.

Pred prekročením hraníc je potrebné vyplniť registračný formulár na www.korona.gov.sk/ehranica/. Najskôr na 8. deň budú môcť absolvovať PCR test. Na pendlerov sa vzťahuje výnimka.

Od toho dátumu sú uzatvorené niektoré hraničné priechody s Poľskom. Na Orave sú to Novoť – Ujsoly, Suchá Hora – Chocholów, Bobrov – Winiarczykówka.

Otvorený je len hraničný priechod Trstená – Chyžné, Oravská Polhora – Korbielów.

Výnimky z povinnej karantény alebo negatívneho testu po prekročení štátnej hranice zo Slovenska alebo Čiech do Poľskej republiky:

1. Osoby ktoré predložia potvrdenie o zaočkovaní proti Covid 19 očkovacou látkou povolenou EÚ.

2. Cezhraniční pracovníci, ktorí vykonávajú činnosť /zamestnanie, podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť/ na území Poľskej republiky alebo na území susedných štátov.

3. Študenti študujúci v Poľskej republike alebo susednej republike a ich učitelia, ktorí prekročia hranicu so študentami.

4. Deti v predškolskom vzdelávaní v Poľsku alebo susednej krajine a ich učitelia.

5. Študenti postgraduálneho štúdia, odbornej prípravy a iných foriem vzdelávania ako aj doktorandi študujúci v Poľsku alebo v prípade občanov Poľska v iných krajinách.

6. Osoby vykonávajúce výskum v Poľsku alebo v prípade občanov Poľska v iných krajinách.

7. Vojaci ozbrojených síl Poľskej republiky alebo spojeneckých síl, policajti, pohraničná stráž, colná, finančná služba, hasiči, inšpektori cestnej inšpekcie, ktorí plnia služobné úlohy.

8. Členovia diplomatických misií, konzulárnych úradov a zástupcovia medzinárodných organizácii a ich rodinní príslušníci, ako aj iné osoby prekračujúce hranice na základe diplomatického pasu.

9. Vodiči vykonávajúci cestnú dopravu ako súčasť medzinárodnej dopravy alebo medzinárodnej kombinovanej dopravy.

10. Vlakový personál a ďalší zamestnanci vykonávajúci medzinárodnú železničnú dopravu.

11. Vodiči vykonávajúci cestnú dopravu vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, vodiči vykonávajúci prepravu osôb a to viac ako 7 no najviac 9 osôb.

12. Posádky lietadiel, námorníci, rybári a ďalší členovia posádok.