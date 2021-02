Peter je nezvestný už tretí deň

Mladíkov Opel Zafira nasnímala kamera na kruhovej križovatke pri Starej Bystrici.

26. feb 2021 o 8:52 Martin Pavelek

ORAVSKÁ LESNÁ. Dvadsaťročný Peter Vrábeľ odišiel z domu v Oravskej Lesnej 24. februára o deviatej večer na Opli Zafira bez toho, aby niekomu povedal, kde ide a kedy sa vráti. Rodina ho začala hľadať, no nepodarilo sa jej ho nájsť, naviac mal telefón vypnutý, preto o pomoc požiadala políciu aj Oravský záchranný systém (OZS).

Pátracia akcia začala včera hodinu pred polnocou. Zišlo sa približne 50 miestnych dobrovoľníkov aj členov OZS. Na terénnych autách prehľadávali hlavne cesty do Vychylovky, Zázrivej, Harvelky, Lomnej, Zákamenného, ku lesnej železničke. Strieborný Opel s čiernou kapotou a evidenčným číslom NO 817 AR nenašli.

Polícia neskôr lokalizovala Petrov pohyb podľa mobilu na Kysuciach a potom pri Žiline. Kamerový záznam pri Starej Bystrici potvrdil, že auto predtým prechádzalo križovatkou s kruhovým objazdom tesne pred desiatou večer.

Ak by ste videli Petra Vrábľa alebo strieborný Opel Zafira s čiernou kapotou a evidenčným číslom NO 817 AR, ohláste to na bezplatnom telefónnom čísle 158.