Dolnokubínska pošta bude otvorená len pol dňa

Veľký počet zamestnancov s ochorením na COVID-19 prinútil vedenie k výraznému obmedzeniu otváracích hodín.

24. feb 2021 o 11:55 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Hlavná pošta v Dolnom Kubíne už minulý týždeň skrátila otváracie hodiny do 16.00 h. Dnes ohlásila ďalšiu nepríjemnú zmenu. Od zajtra bude otvorená už len štyri hodiny denne a to v čase od 8.00 h do 12.00 h. Cez víkend budú mať zatvorené.

Súvisiaci článok Muž so sekerou a nožmi zápasil s policajtmi na pošte Čítajte

„Dôvodom sú prijaté preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu,“ oznamuje leták na vchode do budovy.

V súčasnosti je 17 zamestnancov pozitívne testovaných na COVID-19, z toho je trinásť poštárok, ktorých je celkovo 17. Doručovanie zásielok zabezpečujú aj iní pracovníci. Poštová banka bola niekoľko dní zatvorená úplne.

"Momentálne je z dôvodu pandémie mimo pracovného procesu 50 percent zamestnancov pošty," povedala Jana Lukáčová, vedúca odboru komunikácie a marketingu Slovenskej pošty.

Článok pokračuje pod video reklamou

Opatrenie zatiaľ platí do konca februára.