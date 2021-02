Oravskí hráči trénovali s Marekom Hamšíkom

„Je to nielen výborný futbalista, ale aj výborný človek,“ povedal Roland Galčík z Klina.

24. feb 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

PODBREZOVÁ. Mladí futbalisti z Oravy Mikuláš Bakaľa a Roland Galčík si plnia futbalové sny.

Do tréningového procesu hráčov Podbrezovej sa zapojil Marek Hamšík, osemnásobný najlepší futbalista Slovenska. „Je to pre mňa veľká pocta trénovať s jedným z najslávnejších a najlepších hráčov na Slovensku,“ hovorí Roland Galčík. „S Marekom sa stretávam už druhýkrát, keďže už pri nás trénoval aj minulú sezónu. Je to nielen výborný futbalista, ale aj výborný človek. Dá sa s ním aj dobre porozprávať.“

Muži Podbrezovej sa aktuálne nachádzajú na štvrtom mieste v druhej lige. Roland Galčík je so 7 gólmi zatiaľ najlepším strelcom klubu. „Dúfam, že v druhej polovici sa mi bude strelecky dariť ešte viac. Chcem tiež góly pripravovať a pomôcť tak mužstvu zabojovať o postup do najvyššej súťaže,“ povedal 19-ročný stredopoliar z Klina.

Mikuláš Bakaľa z Ťapešova oslávil v januári 20 rokov. Na jeseň patril k najvyťažovanejším hráčom Podbrezovej. Viac minút odohral len brankár.

Obaja hráči sú odchovanci námestovského futbalu.