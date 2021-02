Zablúdených turistov a ich záchranárov ohrozovali lavíny

Muž so ženou sa dostali do ťažkého terénu, bez pomoci by to nezvládli.

23. feb 2021 o 8:02 Martin Pavelek

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Záchranári nad lavíniskom. (Zdroj: HZS)

Písmo: A - | A + 0 3 MALÁ FATRA. V noci z nedele na pondelok sa v Malej Fatre nad Šútovským vodopádom rozbehla náročná pátracia akcia. Sedem profesionálnych aj dobrovoľných horských záchranárov hľadalo 34-ročného muž a 24-ročnú ženu zo Slovenska. Podľa GPS ich nenašli Dvojica išla z Poludňového grúňa do Stohového sedla. Odtiaľ pokračovali po stopách, ktoré pred sebou videli do Šútovskej doliny mimo značeného chodníka. Stopy sa však po čase stratili, no aj tak pokračovali ďalej. Zastihla ich tma a dostali sa do neznámeho terénu. Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Záchranná akcia nad Šútovskými vodopádmi. (5 fotografií) „Oznámili, že sa nachádzajú približne 150 metrov severne od modro značeného turistického chodníka nad Šútovským vodopádom. Z tohto miesta sa podľa slov oznamovateľky nedalo pokračovať, nadol bol strmý zráz a pri pohybe v hlbokom snehu smerom hore sa sneh s nimi zosúval,“ opísala Horská záchranná služba situáciu na svojom webe. Prečítajte si tiež Cez niektoré hraničné priechody už neprejdete Čítajte Turisti poskytli GPS súradnice, na základe ktorých ich odišli hľadať do terénu. Záchranári im zároveň telefonicky poskytli rady, ako dbať na svoju bezpečnosť do ich príchodu. V tme a sťažených podmienkach vzhľadom na vysoké lavínové nebezpečenstvo prišli na miesto podľa zadaných GPS, no dvojicu nenašli. Situácia sa skomplikovala, pretože turistom sa nedalo spätne dovolať. Prehľadali lavínu Záchranári HZS sa následne rozdelili na dve skupiny a začali prehľadávať rozsiahlejšiu oblasť a jednotlivé žľaby spadajúce do Šútovskej doliny. V jednom zo žľabov našli počas pátrania spadnutú lavínu, kde pes označil miesto a preto lavínisko prehľadali. Nikoho v ňom našťastie nenašli. Nezvestných hľadali štyria profesionálni a traja dobrovoľní záchranári HZS ďalej. Skryť Vypnúť reklamu Odporúčanie horkých záchranárov Horská záchranná služba upozorňuje turistov, aby sa nepohybovali v teréne mimo turistického značenia, v neznámom teréne, bez výstroja, výzbroje a bez akejkoľvek znalosti lavínovej problematiky. Odporúčame túru prispôsobiť svojim schopnostiam, možnostiam a aktuálnym podmienkam. Do povedomia dávame aj Aplikáciu HZS. Keďže aplikácia na zapnutie GPS vždy upozorní, záchranári vidia presnú GPS polohu volajúceho ihneď s prijatím hovoru. Výraznou mierou to pomôže nielen osobe v núdzi, ale aj záchranárom. „Napokon sa im na základe svetelnej signalizácie podarilo zablúdenú a uviaznutú dvojicu nájsť v lokalite Tesnô. Po nájdení zistili ich zdravotný stav, podali im teplé tekutiny a zateplili ich. Keďže neboli zranení, boli schopní postupovať so záchranármi,“ opísali záver akcie záchranári. V ich sprievode prišli k autu HZS v Šútovskej doline, ktorým ich odvieli do Kraľovian. Odtiaľ na vlastnú žiadosť pokračovali turisti samostatne. Záchranári HZS sa vrátili na základňu a pátraciu akciu po polnoci ukončili