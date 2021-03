Aj dnes našli peniaze na šport a kultúru

Radnica má na tento rok vyčlenených 180-tisíc eur na dotácie pre šport, kultúru aj sociálnu oblasť.

6. mar 2021 o 8:31 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. DOLNÝ KUBÍN. Dolnokubínska samospráva aj tento rok napriek kríze podporí športové a kultúrne organizácie v meste. Rozhodli o tom mestskí poslanci na minulotýždňovom rokovaní.

Viac ako 100-tisíc eur sa rozhodli prerozdeliť na 43 projektov a činnosť 41 organizácií. Na dotácie má radnica v rozpočte na tento rok vyčlenenú celkovú sumu vo výške 180-tisíc eur, čo je oproti minulému roku nárast o 15-tisíc eur.

Ak sa však epidemická situácia na Slovensku zlepší, tak sa jednotlivé komisie k prerozdeľovaniu dotácií vrátia a navýšia počet podporených projektov, kde budú ešte rozhodovať o približne 50-tisíc eurách.

Článok pokračuje pod video reklamou

Šport dostal najviac

„Teší nás, že aj v takýchto ťažších časoch vieme nájsť prostriedky na to, aby sme podporili organizácie, ktoré pomáhajú pri rozvoji kultúrneho, spoločenského a športového života v meste. Veľakrát sa venujú mládeži, podporujú spoločenské aktivity. Dúfam, že epidemická situácia zlepší a bude opäť možné organizovať kultúrne a spoločenské podujatia, tak ako sme na to boli na to zvyknutí v časoch pred pandémiou,“ povedal primátor Ján Prílepok.

Prečítajte si tiež Zhabané skútre a možno aj rok väzenia, tak skončil výlet poliakov Čítajte

Z rozpočtu mesta na činnosť organizáciám sídliacich v Dolnom Kubíne rozdelili viac ako 79-tisíc eur. Najviac, 18 750 eur, si odnesie Mestský futbalový klub Dolný Kubín.