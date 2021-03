Seniorom rozdajú respirátory

Obecný úrad investoval do ochrany dôchodcov pred koronavírusom.

8. mar 2021 o 8:26 Martin Pavelek

PÁRNICA. Obecné zastupiteľstvo schválilo nákup antikovidových balíčkov pre dôchodcov vo veku 64 rokov a starších.

Približne 175 kusov bude distribuovaných v najbližších dňoch. Antikovidový balíček obsahuje dva certifikované respirátory FFP2, štyri trojvrstvové ochranné rúška a balenie vitamínu D3.

„Vybrali sme najzraniteľnejšiu skupinu našich občanov a takto sa im snažíme pomôcť zvládnuť túto neľahkú dobu,“ povedal starosta Ján Hančiak.

Nákup spolufinancujú aj z prostriedkov, ktoré obci zostali z príspevkov určených na testovanie. Párnica je jedna z dedín, ktoré zatiaľ otvorili odberové miesto na antigénne testovanie každý víkend, odkedy štát zaviedol povinnosť preukazovať sa platným negatívnym certifikátom. V sobotu 6. marca prišlo 317 ľudí, všetci mali negatívny výsledok testu.

„Robíme to preto, aby hlavne tí, ktorí nechodia do Dolného Kubína, kde je mobilných odberových miest dostatok, mali možnosť nielen získať certifikát, ale hlavne aby zistili svoj zdravotný stav. V posledných kolách túto možnosť využíva okolo štyristo ľudí. Je to služba pre ľudí a našťastie je u nás stále dostatok tých, ktorí v našom odberovom centre chcú pracovať.“