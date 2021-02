Pošta prišla kvôli koronavírusu o doručovateľky

Poštárky denne nachodia aj desať kilometrov. V dolnokubínskej pošte sa koronavírusom infikovali tri štvrtiny poštových doručovateliek. Po vyliečení sa vrátia, ale do konca mája majú prísť o prácu na Orave desiatky zamestnancov.

25. feb 2021 o 10:44 Martin Pavelek

ORAVA. „Dnes mi športové hodiny ukázali, že som na svojom rajóne prešla 11,2 kilometra a urobila 20 281 krokov,“ povedala po službe dolnokubínska poštová doručovateľka Silvia. Stretli sme ju pri čakaní na antigénny test. Napriek tomu je so svojou prácou spokojná.

„Mám dve deti a predtým som robila na zmeny, čo nebolo moc dobré. Teraz si roznesiem poštu a nikto mi pritom nestojí za chrbtom.“

Podobný výkon mala za sebou jej kolegyňa Katarína, ktorá tiež čakala na test. „Moje hodiny mi včera po roznáške namerali dvanásť kilometrov, no keď so išla spať, už bolo na nich devätnásť. Sedem som nabehala doma počas toho, ako som sa starala o rodinu.“

Ako poštová doručovateľka pracuje už niekoľko rokov. Do terénu sa vydáva každý pracovný deň bez ohľadu na počasie. „Slnko a mráz mi nevadí, najhorší je dážď. Všetko je mokré.“

Ochoreli takmer všetky doručovateľky

Napriek tomu, že zamestnanci pošty absolvujú testy pravidelne, v dolnokubínskej pošte covid-19 poriadne preriedil ich rady. Až 15 skončilo s pozitívnym testom doma.

„Ide o jedného vedúceho pracovníka, jedného priehradkového a trinásť doručovateliek,“ informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková minulý týždeň.

Možné zmeny Priemerné ročné tržby na jednu pobočku sú na Slovensku 200-tisíc eur, v Rakúsku je to 1,1 milióna a v Nórsku 1,6 milióna. Preto je podľa ministra dopravy Doležala potrebné zefektívniť prácu, zaviesť večerné doručovanie, zavrieť niektoré pobočky, osloviť partnerov, ktorí by poskytovali poštové služby vo svojich prevádzkach, napríklad obchody s potravinami.

Taký výpadok zamestnancov zvládajú ťažko. „Pošta musela pristúpiť k obmedzeniu otváracích hodín tejto pobočky, pretože priehradkoví zamestnanci musia aktuálne zabezpečovať aj doručovanie. Pomáhajú i náhradní zamestnanci z regiónu, manažér pôšt, dve vedúce pôšt, priehradkoví zamestnanci aj doručovateľky,“ povedala hovorkyňa minulý týždeň.

Dva dni bola z tohto dôvodu dokonca zatvorená Poštová banka.

V priebehu tohto týždňa sa situácie ešte skomplikovala. "Momentálne je z dôvodu pandémie mimo pracovného procesu 50 percent zamestnancov pošty," povedala Jana Lukáčová, vedúca odboru komunikácie a marketingu Slovenskej pošty.

Dolnokubínska pošta má skrátenú otváraciu dobu na štyri hodiny denne. Služby

poskytuje od 8.00 h do 12.00 h. V sobotu majú zatvorené. Tento režim bude platiť do konca februára.

Hovorkyni sme položili otázku, koľko zamestnancov sa ocitlo v karanténe kvôli kontaktu s infikovanými kolegyňami. Odpoveď sme nedostali. Dorčáková poskytla len informáciu o tom, že zamestnanci sú vybavení respirátormi a ďalšími ochrannými prostriedkami. „Každé dva až tri dni sa testujú na mobilnom odbernom mieste v Dolnom Kubíne. Priestory pošty vydezinfikovali a pracovníci dbajú na dodržiavanie všetkých hygienických opatrení aj zo strany klientov.“

Prepustia desiatky zamestnancov

Podobné problémy musia riešiť na viacerých poštách na Slovensku. Od konca januára až do konca februára obmedzili dostupnosť zákazníckeho centra do 17.00 h.

„Zvýšený počet telefonických požiadaviek zákazníkov môže aktuálne ovplyvniť dĺžku čakania na spojenie s operátorom,“ oznámili na Facebooku.

Slovenská pošta pritom v súčasnosti prechádza veľkou reformou. Na Orave prepustia celkovo až 33 zamestnancov. V okrese Dolný Kubín ich príde o prácu osem, v okrese Námestovo 14 a v Tvrdošínskom jedenásť.

Rušiť budú aj miesta doručovateliek. Ich obvody chcú prerozdeliť zostávajúcim. Pošta každý rok vyhodnocuje percento zaťaženosti rajónov na základe dĺžky pochôdzky a počtu zásielok. A keďže počet zásielok za posledných päť rokov klesol o 30 percent, klesá aj zaťaženosť, čo má za následok spomínané prerozdeľovanie.

Fakty Od roku 2015 do roku 2020 poklesol počet listových zásielok o 21 percent, kým počet doručovaných balíkov v tom istom období narástol o viac ako 100 percent. V oblasti finančných služieb tiež nastal radikálny pokles počtu poštových poukazov o takmer 30 percent a rovnako klesajú aj počty SIPO – sústredené inkaso platieb obyvateľstva.Slovenská pošta v súčasnosti zamestnáva 12 894 zamestnancov s výkonom práce vo všetkých častiach Slovenska.

„V najbližších dňoch a týždňoch začnú prebiehať individuálne rozhovory so všetkými dotknutými zamestnancami, na ktorých im bude ponúkaná zmena pracovnej doby, pracovného úväzku, pracovného zaradenia alebo iné pracovné miesto,“ povedala hovorkyňa koncom januára.

Hovorí sa aj o rušení niektorých pobočiek v dedinách, no ktorých sa to týka, sme sa od hovorkyne nedozvedeli. „V týchto dňoch začnú stretnutia so starostami obcí, preto by bolo predčasné konkretizovať pobočky.“

Zmeny chcú zaviesť od 1. marca do 31. mája.