Cez niektoré hraničné priechody už neprejdete

Režim na hraniciach sa sprísňuje, na cestách pribudli betónové zátarasy.

16. feb 2021 o 17:18 Dorota Mikulášová

ORAVA. Dnes polícia uzavrela niektoré hraničné priechody s Poľskom. Na Orave je nepriechodný Bobrov, Novoť aj Suchá Hora. Prejsť sa dá iba cez Trstenú a Oravskú Polhoru, aj to však za dodržania karanténnych opatrení.

"Prvotná informácia bola, že priechody uzatvoria o desiatej dopoludnia, no stalo sa to až o dve hodiny neskôr. Dovtedy jazdili autá cez hraničný priechod v Bobrove hore dole, ako by neplatili žiadne epidemické opatrenia. Nikto ich nekontroloval, za dve hodiny tadiaľ prešli desiatky áut," zistila redaktorka MY Oravské noviny počas čakania na uzatvorenie priechodov.

Polícia sa pritom stále chváli, že kontroluje dodržiavanie opatrení, no po dnešnej skúsenosti vznikajú pochybnosti minimálne na hraničnom priechode v Bobrove.

Od pondelka 15. februára pritom musia všetci cestujúci, ktorí prichádzajú z akejkoľvek krajiny, povinne nastúpiť do 14 dňovej karantény. Pred prekročením hraníc je potrebné vyplniť registračný formulár na www.korona.gov.sk/ehranica/. Najskôr na 8. deň budú môcť absolvovať PCR test. Na pendlerov sa vzťahuje výnimka.

Súvisiaci článok Polícia od pondelka uzatvorí hraničné priechody Čítajte

Uzatvorené by mali byť aj ďalšie hraničné priechody s Poľskou republikou, a to Palota – Radoszyce, Nižná Polianka – Ožena, Kurov – Muszynka, Čirč – Leluchów, Lesnica – Szczawnica, Lysá nad Dunajcom – Niedzica, Tatranská Javorina - Lysa Poľana.

Na hraniciach s Českou republikou uzatvoria cestné priechody Čadca - Milošová – Šance, Červený Kameň - Nedašova Lhota, Nová Bošáca – Březová a Skalica – Sudoměřice (stará cesta).

Článok pokračuje pod video reklamou

Na hraniciach s Maďarskom a Rakúskou republikou nedochádza k zmene otvorených alebo uzavretých cestných priechodov, ani času ich otvorenia.

Na hraniciach platia od pondelka aj zvýšené kontroly dodržiavania karanténnych nariadení, tie môžu zvýšiť čakaciu dobu pri vstupe do Slovenskej republiky.