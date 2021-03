Na hranici národného parku rastie nelegálna stavba

Ochranárom, polícii, obecnému ani stavebnému úradu sa ju nedarí zastaviť.

4. mar 2021 o 8:17 Martin Pavelek

ZUBEREC. „Môj starý otec by zobral sekeru z klátu a vyriešil by to po svojom. Tu majitelia aj stavitelia zneužívajú diery v systéme. Volá sa to demokracia, ale niekedy to hraničí s anarchiou. Naučili sme ľudí, že nemusia rešpektovať a dodržiavať nič, kultúra v národe nie je žiadna,“ takto okomentoval súčasnú situáciu ohľadom čiernej stavby chát v Zuberci v časti Prieves Pavol Majko, riaditeľ Tatranského národného parku.

Robia betónový múr

Napriek tomu, že obecný úrad, urbár aj Štátna ochrana prírody robia kroky na zastavenia stavby, nedarí sa im to. Stavbári pokračujú v prácach a vysmievajú sa ľuďom do tváre.

Svoju prácu obhajovali povolením na zemné práce. Starosta Zuberca Vladimír Šiška ale tvrdí, že ho nemali. Teraz už ale zemné práce nerobia, začali stavať veľký betónový oporný múr.

Vo februári tam začali domiešavače voziť betón, preto starosta zavolal políciu, aby zasiahla. „Policajti niektorým domiešavačom zabránili vjazd na stavenisko a vrátili ich nazad, vydupali sme si to,“ povedal Šiška.

Zároveň ale vyjadril pochybnosti nad postupom polície. Podľa neho by mali vodičom, ktorí vojdu do národného parku, zobrať technické aj vodičské preukazy.

Kauza čiernej stavby naberá absurdný rozmer. Ukazuje nefunkčnosť systému zasiahnuť proti nelegálnym staviteľom, a zároveň, že polícia nemá rovnaký meter na všetkých.

Dvojaký meter polície

Dôkazom rôznych postupov je zásah polície v súčinnosti so Štátnou ochranou prírody na Oravskej priehrade v roku 2019. Vtedy rybárom, ktorí vošli na chránené územie na autách, zabavili dokonca vozidlá a odviezli ich odťahovkou. Niektoré vrátili majiteľom až po 45 dňoch. Policajti ich vypočúvali neskoro do noci.

Nie je pritom dôležité, v ktorom stupni ochrany autá stáli. Trestný zákon totiž odkazuje na zákon o ochrane prírody a krajiny. Podľa neho sa trestného činu dopúšťa každý, kto jazdí po chránenom území v rozpore so zákonom, ak sa na neho nevzťahujú zákonné výnimky.