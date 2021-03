Ľudia vymyslia zámer, mesto to zaplatí

Do projektu investujú skoro dvadsaťtritisíc eur.

4. mar 2021 o 15:17 Dorota Mikulášová

TRSTENÁ. „Na to, aby nám človek ukázal svoj nápad, vôbec nemusí mať počítač a písať dlhý text. Stačí ho nakresliť ceruzkou alebo vystrihnúť a nalepiť obrázky,“ povedala primátorka Magdaléna Zmarzláková.

Nápad a trochu práce

Park na sídlisku Západ bol na začiatku taktiež len rukou namaľovaná kresba, ktorou sa Trstenčania prihlásili do projektu Participácia občanov na rozvoji mesta a žiadali tak od mesta 300 eur ako dotáciu na jeho výstavbu. Zámer mesto zaujal, a tak dnes na sídlisku skutočne stojí relaxačná plocha s lavičkami či rôznymi hracími prvkami pre deti. „Stačilo nám jedine ukázať zámer a potom sa spolupodieľať na jeho realizácii,“ vysvetľuje Magdaléna Zmarzláková. Participácia občanov je buď prácou, peniazmi alebo inou formou podpory.

Rovnakým spôsobom pribudla v areáli školy aj malá záhradka, drevená lávka cez potok Trsteník, vozíčkári mohli navštíviť Tatry a deti zas cvičiť karate na námestí.

Projekt spúšťa mesto už po piatkykrát a na zámery od ľudí vyčlenilo v tomto roku skoro 23-tisíc eur.

Zapojiť aj občanov

„Cieľom celého projektu je spoluúčasť občanov na rozvoji mesta, rôznou formou a dokonca aj na niekoľkých úrovniach,“ hovorí primátorka. Doteraz Trstenčania poznali len najjednoduchšiu formu, tzv. malé zámery, tie pobežia aj v tomto roku.

Jednotlivci alebo neformálne skupiny môžu vymyslieť zámer v šiestich oblastiach – kultúra, športové aktivity, humanitná a charitatívna činnosť, zlepšenie kvality životného prostredia v meste, aktivity mladých a nakoniec aj v kategórii iné, ktorú však treba bližšie špecifikovať.

„Na jeden zámer môžu získať maximálne 500 eur a minimálna suma nie je určená.“ Mesto na tieto malé projekty z tohtoročného rozpočtu vyčlenilo 2 500 eur.

Nápady budú od obyvateľov zbierať až do konca marca, potom komisia vyberie víťazné zámery a ich realizáciu začne v máji.

Veľké zámery

„Tento rok sme pridali akoby druhý level, sú to veľké zámery,“ povedala Magdaléna Zmarzláková. Tentokrát stačí projekt iba vymyslieť a vybuduje ho mesto. Zámer je na ľuďoch, no mal by byť prínosný pre väčšiu časť obyvateľov a vylepšovať alebo skvalitňovať verejné priestranstvo, športovisko, oddychovú zónu, respektíve budovať nové tak, aby sa mesto rozvíjalo vo všetkých smeroch a oblastiach. „Na tento druhý level máme vyčlenených 20-tisíc eur.“

Nápady budú opäť zbierať do konca marca a komisia z nich potom vyberie tri najlepšie. O definitívnom víťazovi rozhodnú občania vo verejnom hlasovaní, začať s jeho budovaním by potom chcelo mesto od júna.

„Už pri malých zámeroch sa nám stalo, že sme niektoré nápady od ľudí nevybrali,“ hovorí primátorka. Ak však boli jednoduché, urobilo ich mesto dodatočne svojpomocne. „Ak sa to nepodarilo, tak sme mali minimálne studnicu nápadov, čo ľudia do mesta chcú.“ Veľa inšpirácie pri malých aj veľkých zámeroch tak očakávajú aj v tomto roku. „Budeme sa ich potom snažiť pretaviť do rôznych výziev.“

Môžu si vybrať

Tretím levelom participácie občanov na rozvoji mesta je asignácia miestnej dane.

V tejto časti si ľudia budú môcť vybrať a isté percento z miestnej dane presunúť do rozpočtu neziskoviek, inštitúcií či športových klubov pôsobiacich v meste.

„Uvidíme, ako nám dopadne druhá fáza a o rok či dva skúsime aj asignáciu miestnej dane,“ dodala primátorka.