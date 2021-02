Počas víkendu zaočkujú takmer sedemsto oravských učiteľov

Domovy sociálnych služieb v okrese Dolný Kubín majú prvé kolo vakcinácie za sebou.

13. feb 2021 o 10:40 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Do vakcinácie proti COVID-19 sa zapojili aj župné nemocnice v Liptovskom Mikuláši a Dolnom Kubíne. Dnes dostalo prvú dávku takmer dvesto učiteľov z okresu Dolný Kubín v dolnokubínskej nemocnici.

„Príprava bola dlhšia a náročná, ale sme radi, že sa podarilo spustiť očkovanie učiteľov aj v Dolnom Kubíne,“ povedala počas dnešnej návštevy vakcinačného centra županka Erika Jurinová. „Apelovali sme na vládu, aby to umožnili nielen v krajských veľkokapacitných o centrách, ale aby sa to rozdelilo do menších miest. V tejto nemocnici máme vhodné priestory, ale hlavne dostatok ľudských kapacít.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Medzi očkovanými bola aj riaditeľka ZŠ v Krušetnici Mária Olešová. Koronu prekonala pred niekoľkými mesiacmi, doteraz pociťuje následky. „Mala som síce ľahší priebeh, ale stále sa pri chôdzi do kopca zadýcham, v pľúcach mi píska. Nie je to sranda.“

Možnosť zaočkovať sa využilo približne 80 percent jej kolegýň. „Neváhali ani minútu. Chcú sa aj ďalšie, ale nezmestili sa do vekového limitu do 55 rokov. Netrpezlivo čakajú, kedy sa dostanú na rad.“

Riaditeľka chápe ľudí, ktorí sa nechcú očkovať. „Ale sú to tí, ktorí chorobu neprekonali. Väčšina tých, čo ju majú za sebou, rozmýšľa úplne ináč a očkovať sa chcú.“

Možnosť chrániť svoje zdravie týmto spôsobom uvítala aj učiteľka Eva Paveleková zo ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne. „Chránim nielen seba ale aj svojich blízkych aj žiakov. Učím prvákov, ich prezenčná výučba je veľmi dôležitá, no súvisí s tým aj riziko prenosu ochorenia. Očkovanie je preto dôležité. Naviac som matkou dcéry deviatačky a v očkovaní učiteľov vidím reálnu možnosť návratu starších žiakov do škôl.“

Súvisiaci článok Koronavírus zobral viacerým ľuďom prácu Čítajte

O vysokom nasadení v dolnokubínskom vakcinačnom centre svedčí aj to, že druhé kolo vakcinácie majú za sebou už všetci zamestnanci nemocnice, ktorí prejavili záujem. Včera dokončili prvé kolo vo všetkých domovoch sociálnych služieb (DSS) v okrese.

„V DSS v Žilinskom kraji je viac ako 50 percent ľudí očkovaných a čo je potešujúce, zatiaľ nám nehlásili žiadne komplikácie,“ povedala Jurinová.

Dnes dva vakcinačné tými Dolnooravskej nemocnice zvládli takmer dvesto učiteľov, zajtra budú tri očkovať až päťsto prihlásených pedagógov.

„Ľuďom vo vakcinačných tímoch patrí veľké poďakovanie, pretože už niekoľko týždňov pomáhajú nielen pri vakcinácii ale aj pri ďalších činnostiach dôležitých v boji proti pandémii. Niektorí sú naozaj už na hrane svojich síl fyzických aj psychických,“ povedal riaditeľ nemocnice Jozef Mintál.