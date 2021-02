Dolnokubínska radnica neotvorí miesta na testovanie

Víkendové mrazivé počasie testovanie neuľahčí, práve naopak.

11. feb 2021 o 11:26 Martin Pavelek

ORAVA. Zafarbenie všetkých troch okresov Oravy do bordovej farby pridalo samosprávam starosti. Obyvatelia, ktorí budú chcieť ísť do práce, musia mať negatívny test nie starší ako sedem dní. Nariadenie vstúpi do platnosti 15. februára.

Testovať budú, ale nie všade

Niektoré mestské a obecné úrady preto horúčkovite pripravujú testovanie na Covid – 19 cez víkend. Dolnokubínska samospráva medzi ne nepatrí. Po dlhom zvažovaní sa rozhodla počas najbližšieho víkendu neotvoriť žiadne odberné miesta. Jedným z dôvodov môže byť aj niekoľkotisícová strata, ktorú ich prevádzka prinášala.

Dolnokubínčania budú môcť na testovanie využiť deväť permanentných súkromných mobilných odberných miest, ktoré sú zriadené v rôznych častiach mesta.

„V súčasnosti existujúca kapacita súkromných mobilných odberných miest v našom meste je, zdá sa, postačujúca. Vzhľadom na to, že v Dolnom Kubíne sú budúci týždeň jarné školské prázdniny, rozhodli sme sa neotvárať ďalšie mestské odberné miesta ani miesta, ktoré boli zriadené priamo v školách,“ povedal primátor Ján Prílepok.

Podobne postupuje presne polovica obecných úradov okresu Dolný Kubín. Potvrdil to prednosta Okresného úradu Pavol Ľorko. „Prihlásilo sa dvanásť dedín, pre ne zabezpečíme testy.“ Zostávajúcich jedenásť obcí využije kapacity odberných miest v iných dedinách alebo priamo v MOM v okresnom meste.

Mobilné odberné miesta v Dolnom Kubíne:

- Dolnooravská nemocnica (Nemocničná 1944/10)

- Kardiomedina s.r.o. ( J. Ťatliaka 1785/6)

- Balian, s. r. o. ( J. Ťatliaka 1823/ 2)

- Váš Lekár, s.r.o. ( Nemocničná 1974)

- Súkromná stredná odborná škola s.r.o. (SNP 1202/12)

- ORTHO-VLKO, s. r. o. (Aleja Slobody 3052/13C - budova Mex pri Tescu)

- Katarína Hrčková - BH, s. r. o. ( Hviezdoslavovo námestie 1665/32)

- MEDICENTER PRO s.r.o. (Športovcov 6 - Zimný štadión)

- MHM Company s.r.o. (Športovcov 6 - Zimný štadión)

Pripravuje sa aj Horná Orava

Samosprávy na hornej Orave mali týždennú pauzu, preto odberné meista veľa z nich otvorí.

Mesto Trstená v piatok 12. a sobotu 13. februára odberové miesto v Dome kultúry. V Piatok 14.00 h – 19.00 h, v sobotu 8.00 h – 18.00 h, prestávka 12.00 h – 13.00 h.

Na test sa dá vopred objednať na konkrétny čas na webovej stránke mesta. Registrácia je veľmi jednoduchá, zlepší plánovanie a výrazne zvýši bezpečnosť a efektivitu samotného testovania.

V Námestove budú otvorené štyri odberné miesta v sobotu:

- Dom kultúry 08.00 h -16.00 h (možná registrácia)

- Poliklinika Námestovo 08.00 h -16.00 h (možná registrácia)

- ZŠ Slnečná 08.00 h -18.00 h

- Mestský úrad 08.00 h -18.00 h