Bokami Západných Tatier opäť nebudú

Bokami sú jediné viacdňové a zároveň najnáročnejšie skialpinistické preteky v strednej Európe.

11. feb 2021 o 9:00 Tomáš Kučera

ORAVA/LIPTOV. Trojetapové preteky Bokami Západných Tatier (BZT), sú jedným z najväčších skialpinistických sviatkov na Slovensku v sezóne. Konajú sa pod záštitou Slovenského horolezeckého spolku JAMES a prepájajú Liptov a Oravu.

Bokami je podujatie, ktoré nadväzuje na dlhoročnú tradíciu skialpinistických pretekov v Západných Tatrách siahajúcu do začiatku 90. rokov. Sú jedinými viacdňovými a zároveň najnáročnejšími skialpinistickými pretekmi v strednej Európe a získali si renomé i rešpekt v širšom európskom kontexte. Od prvého ročníka v roku 2008 sú tieto preteky spojené s číslom tri – organizujú ich tri skialpinisticko-horolezecké kluby v troch dolinách a pretekári absolvujú tri etapy počas troch dní. Počas ktorých absolvujú približne 60 km a okolo 6000 výškových metrov prevýšenia.

Prvé sklamanie

Po dvanástich rokoch organizovania pretekov BZT už v minulom roku 2020 museli tieto jedinečné preteky zrušiť. Nie však nejakou organizačnou lenivosťou či nedostatkom snehu, ale na príkaz vlády, pre prvú vlnu pandémie covidu. Vtedy organizátori mali všetko pripravené a mohli to byť opäť o niečo lepšie Boky. Bohužiaľ aj registrácia bola spustená už v decembri, nasledoval výber pretekárov a následne dokončenie registrácie bolo podmienené platbou štartovného. Ubytovacie zariadenia pre pretekárov a organizátorov boli zabezpečené dopredu. Nakoniec po zrušení podujatia sa rozhodli vrátiť štartovné všetkým pretekárom. Ale aby nejak prežili a mohli zaplatiť objednané veci s organizáciou súvisiace, museli stiahnuť každému pretekárovi po asi desať percent zo zaplateného štartovného.

Zrušené preteky dnes dali organizátorom trošku priestoru na vynovenie webu a ďalšie vylepšenia v organizácii ďalšieho ročníka.

„Mysleli sme, že o rok prídeme silnejší a Boky budú ešte lepšie“ podotkol Michal Danko, jeden z hlavných organizátorských členov.

Opäť museli zrušiť

Organizátori BZT 2021 už v septembri rozhodli, že pre stále prebiehajúcu pandémiu sú nútení zrušiť ubytovanie, stravu a dúfali, že sa to všetko postupne uvoľní, aby mohli aspoň odštartovať. Nemuseli tak vyberať štartovné od pretekárov dopredu a nechali si priestor do februára 2021 (mesiac a pol do štartu pretekov), ako sa situácia vyvinie.

„Neustále sme sledovali vývoj pandemickej situácie a uvažovali, ako napriek tomu preteky uskutočniť. Časom sme už vedeli, že 3-dňové preteky v týchto podmienkach nedokážeme pripraviť, vzhľadom na zdravie a bezpečnosť nielen pretekárov, ale aj organizátorov,“ nádejal sa Danko. Členovia organizačného výboru začali uvažovať nad jednodňovými pretekmi. Postupné signály z viacerých strán im však ukazovali, že čím bližšie k dátumu pretekov, tým to bude zložitejšie. Takisto hrozilo, že nebudú mať pre pandémiu ani zabezpečenie Horskej záchrannej služby.

Nehovoriac o účasti zahraničných pretekárov, ktorá by bola nútená byť takmer nulová. Nakoniec 1. februára sa v organizačnom výbore jednohlasne zhodli o zrušení pretekov aj pre rok 2021. „Zvažovali sme naozaj veľa možností, ako aj napriek pandemickej situácii zorganizovať obľúbené preteky Bokami Západných Tatier, avšak ako najbezpečnejšiu a najsprávnejšiu cestu vidíme aj tento rok, žiaľ, preteky zrušiť.“

Aspoň virtuálne

Organizátori medzitým už začali pracovať na alternatíve za zrušené podujatie. Pripravujú malú náhradu pod názvom – Bokami v Segmentoch. Budú to vlastne skialpinistické virtuálne individuálne tréningové preteky pre pretekárov, verejnosť a fanúšikov. „Aby zostali v kontakte a pretekári mohli medzi sebou aspoň virtuálne posúperiť a aby si aj amatéri či fanúšikovia podujatia mohli porovnať časy s tými najlepšími, pripravili sme pre vás všetkých Bokami Segmenty,“ hovorí Michal Danko.

„Čoskoro vám postupne priblížime segmenty, ktorých časti by mali byť príbuzné plánovaným etapám. Sledujte naše sociálne siete a vynovenú stránku www.bokami.sk. Dúfame, že do budúcich pretekov už celá pandémia pominie a nám sa podarí zorganizovať nezabudnuteľné podujatie. Na záver môžeme len konštatovať, že sme sa opäť niečo nové naučili, z niečoho sme sa poučili a možno trochu oddýchli. Preto o rok budeme silnejší.“