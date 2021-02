Okres Tvrdošín a Námestovo sú už bordové

Podmienky sa sprísnia. Od budúceho pondelka budú všetci Oravci potrebovať do práce negatívny test nie starší ako sedem dní.

10. feb 2021 o 9:34 Martin Pavelek

ORAVA. Negatívnu správu priniesol včera minister zdravotníctva Marek Krajčí. Zaradil Námestovský aj Tvrdošínsky okres medzi bordové, čo znamená podľa covid automatu tvrdšie epidemické podmienky. Keďže okres Dolný Kubín je bordový už dlhšiu dobu, celá Orava získala jednotnú farbu. Rovnako je na tom 51 okresov Slovenska. Platí v nich 3. stupeň varovania.

Až 15 okresov je čiernych s najvyšším 4. stupňom varovania. Len 13 je červených.

V okresoch, ktoré prešli do horších, začnú platiť sprísnené podmienky od pondelka 15. februára. Dovtedy musí tí, čo sa ich to týka, absolvovať PCR alebo antigénny test, ktorý potvrdí, že nemajú ochorenie COVID-19. Nemusia ho mať tí, čo covid prekonali v priebehu posledných 90 dní, ale musia mať o tom potvrdenie lekára.

Rozhodnutie ministra robí starosti samosprávam. Tie doteraz zabezpečili testovanie učiteľov a rodičov, teraz možno budú musieť otvoriť odberné miesta pre všetkých.

„Zatiaľ sme nedostali žiadne oficiálne stanovisko, no s najväčšou pravdepodobnosťou budeme cez víkend testovať len učiteľov a rodičov,“ povedal starosta Hladovky Marián Brnušák. „V Trstenej by malo byť tento týždeň otvorených už sedem mobilných odberových miest, takže by mali zvládnuť aj záujem obyvateľov dedín.“

V Sihelnom sa pripravujú na zriadenie odberného miesta. „Ešte včera sme sa tešili, že nám stačí jeden test na 14 dní, dnes ráno mi už volali z okresného úradu, koľko testov potrebujem na víkendové testovanie,“ povedal starosta Ľubomír Piták. „Zase nám teba zháňať zdravotníkov a ďalších ľudí do odberového tímu, zariadiť všetko potrebné. Nemáme na výber, musíme to zabezpečiť. Ľudia sú už unavení.“