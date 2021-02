Namiesto vodopádu majú nad dedinou ľadopád

Inšpiráciou bol desaťmetrový ľadopád v Ľubochni.

15. feb 2021 o 15:51 Dorota Mikulášová

BREZOVICA. Vedľa turistického a v zime aj bežkárskeho chodníka na Ostrom vrchu je prepad vody zo studničky. „V lete tam slúži na osvieženie pre turistov, keďže blízko je aj posed,“ hovorí Roman Števaňák.

Pár pokusov o ľadopád už v obci mali, nikdy však poriadne nevyšli. „Keďže sa prepad v zime nevyužíva, napadlo mi prerobiť rúru tak, aby voda netiekla, ale striekala.“ Inšpiráciou mu bol desaťmetrový ľadopád v Ľubochni.

Mechanizmus je potom už jednoduchý, stačí, aby vyšlo počasie. „Voda vlastne strieka do okolia a po stromoch a ak je pod nulou, postupne primŕza.“ Ľadopád sa tak vlastne každým dňom mení.

„Keď boli vysoké mrazy a do toho poriadne snežilo, bolo to ozaj krásny pohľad.“ Teraz je už teplejšie a ľadopád sa láme, no stále na chodníku stojí a teší sa aj veľkému záujmu. „Chodia tadiaľ ľudia, aj sa pri tom fotia, tak som ozaj rád.“

V lete prepad zo studničky plánuje Roman prerobiť tak, aby voda tiekla a opäť slúžila len svojmu pôvodnému účelu. „V zime by som to chcel urobiť trochu kvalitnejšie, aby voda striekala oveľa jemnejšie.“ Vzniknúť by tak mohol ešte zaujímavejší útvar.