Ružomberok si upísal ďalšieho Oravčana

Juraj Košút si výkonmi vypýtal aj pozvánku do slovenskej reprezentácie.

8. feb 2021 o 15:00 Tomáš Ferenčík

VAVREČKA. MFK Ružomberok sa v krátkom slede dohodol s ďalším talentovaným futbalistom z Oravy. Po 17-ročnom Jakubovi Lukovi prichádza pod Čebrať o rok mladší Juraj Košút. Obaja prišli z MŠK Žilina a predtým futbalovo vyrastali v

Námestove. „Veríme, že príchod do Ružomberka bude pre obidve strany správnym krokom a perspektívny obranca bude v našich dorasteneckých výberoch naďalej napredovať vo svojej futbalovej kariére,“ vyjadril sa k prestupu Juraja Košúta ružomberský klub na svojej webovej stránke.

Mladý defenzívny hráč urobil prvé futbalové kroky v klube TJ Slovan Magura Vavrečka. Ako desaťročný prestúpil do Námestova. V sezóne 2019/2020 hosťoval v Žiline, kam napokon aj pred aktuálnym ročníkom prestúpil.

Juraj Košút si svojimi výkonmi vypýtal aj pozvánku do slovenskej reprezentácie. Aktuálne je vo výbere do 16 rokov. Predtým si zahral aj za mladší ročník do 15 rokov.