Druholigisti postavili šesť futbalistov z Oravy

Dvomi gólmi sa predviedol rodák z Oravskej Jasenice.

8. feb 2021 o 9:00 Tomáš Ferenčík

Prípravný zápas druholigových tímov Žiliny B a Liptovského Mikuláša mal výraznú oravskú stopu. Veď len v základnej zostave sa predstavilo až šesť našich futbalistov. Na strane domácich Žilinčanov zasiahli do hry od začiatku Samuel Suľa, Samuel Farský a Adrián Kaprálik. V zostave Liptákov figurovali Alex Holub, Tomáš Gerát a Ľuboslav Laura.

A mohli to byť Oravci, ktorí sa mohli ako prví zapísať do listiny strelcov. Najprv vyskúšal pozornosť brankára Farský a potom sa dostal do veľkej šance Laura. Protihráči ho však na poslednú chvíľu odzbrojili.

Oravská súhra zafungovala v 22. min, kedy prišlo vyrovnanie Žilinčanov. Po pravej strane unikol Suľa. Spätnou prihrávkou našiel Kaprálika, ktorý sa už nemýlil. Rodák z Oravskej Jasenice sa blysol v druhom polčase aj ďalším gólovým momentom.

V 69. min zvyšoval sklzom pred brankárom už na 3:1. Mal nakoniec príchuť víťazného, keďže šošoni vyhrali napokon 4:2. „Od začiatku zápasu sme hrali veľmi dobre. Koniec zápasu sme trochu vypustili a súper nás dostal pod tlak. Musíme vydržať celých 90 minút vo vysokom tempe. Obe mužstvá mali v zápase veľa šancí a určite to bola kvalitná previerka pred ligou. Ja osobne som sa cítil veľmi dobre. Škoda, že mi tam na konci nepadol ešte tretí gól. Dúfam, že sme sa správne naladili na jarnú časť,“ povedal pre klubovú webovú stránku Adrián Kaprálik, dvojgólový hrdina zápasu.