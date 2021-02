Dolný Kubín pokračuje v dištančnom vzdelávaní, odporučila to hygienička

Otváranie škôl a škôlok sprevádzajú rozporuplné informácie.

4. feb 2021 o 11:26 Martin Pavelek

Kedy sa vrátia deti do dolnokubísnkych škôl? (Zdroj: Martin Pavelek)

DOLNÝ KUBÍN. Zdá sa, že sa opakuje situácia spred týždňa, kedy sa dôležité rozhodnutia v súvislosti s opatreniami v boji proti pandémii menili ako na bežiacom páse.

Reakcie rodičov sú negatívne

„To nemyslia vážne?“ zareagoval na správu, že základné ani materské školy sa v Dolnom Kubíne otvárať v pondelok 8. februára nebudú Marek, otec prváka aj syna navštevujúceho materskú školu. „Pri deťoch sa striedame s manželkou, z rodiny nám nemá kto pomôcť. Je to pre nás ťažká situácia, verili sme, že v pondelok sa skončí.“

Oznam, ktorý dostali rodičia detí, podľa ktorého ostanú doma aj na budúci týždeň (zdroj: Martin Pavelek)

Pridal sa Zdeno. „Nepoznám celý dôvod, prečo sa v našom meste neotvárajú školy a škôlky, keď s tým vláda súhlasí. Nemám k dispozícií záväzne odporúčanie od hygieny prečo to neodporúča. Čo však nechápem je, že na čom sme testovali, aj keď sme nemuseli. Nevidím v tom zmysel, vyhodili sme zbytočne mestské financie na nič? Vymyslené to je dobre, kto nechce dať dieťa do zariadenia, nech sa netestuje, kto chce, nech sa otestuje. Vyhovené bude obom skupinám. Tiež mi príde schizofrenické, ako naše vedenie mesta pred dvoma týždňami bojovalo za netestovanie, správne čísla a teraz sa akože zlomilo v boji za občanov?“ reagoval rodič Zdeno.

Obidvaja reagovali na správu v edupage, ktorú im zaslalo vedenie ich školy.

Potrebujú jasné informácie

„Zasadnutie krízového štábu sme začali preberaním príprav na testovanie rodičov a zamestnancov škôl a škôlok, ktoré sme mali v pláne otvoriť počas víkendu, aby sa deti v pondelok mohli vrátiť do škôl a ľudia do zamestnania tak, ako to povolil minister školstva,“ povedal primátor Ján Prílepok.

Mobilné odberové miesto by mali zriadiť v ZŠ Janka Matušku a slúžiť by malo všetkým školám aj škôlkam.

Primátor vysvetlil dôvod, prečo sa situácia počas rokovania zmenila. „Keďže nie sme odborníci v oblasti epidemiológie a ani presne nepoznáme situáciu v okrese, spýtali sme sa okresnej hygieničky Márie Varmusovej, či odporúča otvorenie školských zariadení. Dôrazne neodporučila otvárať ich a to by malo platiť pre celý okres Dolný Kubín. Pre vedenie mesta ako zriaďovateľa štyroch základných a sedem materských škôl je toto odporúčanie veľmi dôležité. Kto si zoberie na seba zodpovednosť a otvorí školy pri takomto stanovisku? Kto bude zodpovedať za to, ak sa epidemická situácia zhorší v školách?“

V Dolnom Kubíne sú aj cirkevné a súkromné školy.

Medzitým radnica dostala z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Dolnom Kubíne telefonické oznámenie, že školy a škôlky by mohli otvoriť.

„Dostali sme sa do situácie, kedy nevieme, čo máme robiť,“ povedal Prílepok. „Je štvrtok. Ak chceme naše zariadenia v pondelok otvoriť, musíme sa na to pripraviť, pripraviť musíme aj rodičov. Dostali sme sa do neistoty presne tak, ako to bolo pred týždňom. Vtedy sme sa konečné rozhodnutie dozvedeli neskoro. Aj teraz čakáme na konečný verdikt odborníkov, bez ktorého nemôžeme urobiť ďalší krok.“

Ďalšia zmena

O čosi jasnejšia situácia je v dedinských školách. Priblížila ju riaditeľka Spoločného školského úradu Emília Jurčíková, pod ktorú spadá deväť základných a 18 materských škôl okresu Dolný Kubín. „Včera som poslala všetkým informáciu, že od pondelka 8. februára môžu začať prezenčné vyučovanie tak, ako stanovilo ministerstvo školstva a vláda. Ale dnes ráno ma informovali, že v Dolnom Kubíne ostávajú zatvorené, čo som zriaďovateľom tiež oznámila. Teraz čakám na oficiálne stanovisko RÚVZ.“

Stanovisko poskytol aj prednosta Okresného úradu v Dolnom Kubíne Pavol Ľorko. „Okresný úrad nemá v tomto smere kompetencie zasahovať do rozhodnutí RÚVZ a zriaďovateľov škôl.“

Je teda len na mestskom a obecných úradoch, či sa niektoré deti v pondelok do vzdelávacích zariadení vrátia, alebo nie.

Pred chvíľou zverejnila dolnokubínska radnica na facebooku informáciu, že krízový štáb mesta kvôli tomu dnes zasadá už druhý raz.

V zostávajúcich dvoch okresoch Tvrdošín a Námestovo prebiehajú prípravy na prezenčnú výučbu od 8. februára podľa plánu.